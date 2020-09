Bayern, Barca und Co.: Alle UEFA-Supercup-Sieger seit 2000

via

Der FC Bayern München überzeugte die Fußballwelt mit dem Gewinn des Triples. Zuletzt legte der Rekordmeister vor sieben Jahren mit Titel vier nach. Sky zeigt Euch alle UEFA-Supercup-Sieger seit der Jahrhundertwende.

Am Donnerstag können sich Lewandowski, Kimmich, Neuer und Co. nach dem Triple auch den vierten Titel sichern. In der Puskas Arena (Ungarn) spielt der aktuelle Champions-League-Sieger im UEFA-Supercup-Finale gegen den Europa-League-Sieger FC Sevilla (live auf Sky Sport 1 ab 20:30 Uhr).

Bereits vor sieben Jahren vollendete der Rekordmeister die Saison mit den vier Titeln aus Meisterschaft, Pokal, Champions League und UEFA Supercup. Damals allerdings unter der Leitung von Pep Guardiola.

Gegen den FC Chelsea gewann der FC Bayern mit 7:6 (n.E.). Mit Hansi Flick könnte sich der FC Bayern nach 2013 erneut den viertel Pokal erspielen.

Alle Gewinner des Supercups seit 2000

Saison 2000/2001: Real Madrid – Galatasaray Istanbul 1:2 n.V.. Tore: Jardel (0:1, 44.), Raul (1:1, 79.), Jardel (2:1, 102.). Stadion: Stade Louis II in Monaco. Zuschauerzahl: 15.000

Saison 2001/2002: FC Bayern München – FC Liverpool 2:3. Tore: Riise (0:1, 23.), Heskey (0:2, 45.), Owen (0:3, 46.), Salihamidzic (1:3, 57.), Jancker (2:3, 82.). Stadion: Stade Louis II in Monaco Zuschauerzahl: 13.824.

Saison 2002/2003: Real Madrid – Feyenoord Rotterdam 3:1. Tore: Patrick Paauwe (1:0 (Eigentor) 15.), Roberto Carlos (2:0, 21.), Pierre van Hooijdonk (2:1, 56.), Guti (3:1, 60.). Stadion: Stade Louise II. Zuschauerzahl: 18.284.

Saison 2003/2004: AC Mailand – FC Porto 1:0. Tor: Andriy Shevchenko (1:0, 10.). Stadion: Stade Louis II. Zuschauerzahl: 16.885.

Saison 2004/2005: FC Porto – FC Valencia 1:2. Tore: Ruben Baraja (0:1, 33.), Marco Di Vaio (0:2, 67.Min), Ricardo Quaresma (1:2, 78. Min). Stadion: Stade Louis II. Zuschauerzahl: 17.292.

Saison 2005/2006: FC Liverpool – ZSKA Moskau 3:1 n.V.. Tore: Daniel Carvalho (0:1, 28.) Djibril Cisse (1:1, 82.), Djibril Cisse (2:1, 103.), Luis Garcia (3:1, 109.). Stadion: Stade Louis II. Zuschauerzahl: 17.042.

Saison 2006/2007: FC Barcelona – FC Sevilla 0:3. Tore: Renato (0:1, 14.), Frederic Kanoute (0:2, 45.), Enzo Maresca (0:3, 90.). Stadion: Stade Louis II. Zuschauerzahl: 18.000.

Saison 2007/2008: AC Mailand – FC Sevila 3:1. Tore: Renato (0:1, 14.), Filippo Inzaghi (1:1, 55.), Marek Jankulovski (2:1, 62.), Kaka (3:1, 87.). Stadion: Stade Louis II. Zuschauerzahl: 17.822.

Saison 2008/2009: Manchester United – Zenit St. Petersburg 1:2. Tore: Pavel Progrebnyak (0:1, 44.), Danny (0:2, 59.), Nemanja Vidic (1:2, 73.). Stadion: Stade Louis II. Zuschauerzahl: 18.523.

Saison 2009/2010: FC Barcelona – Shakhtar Donetsk 1:0 n.V.. Tor: Pedro (1:0, 115.). Stadion: Stade Louis II. Zuschauerzahl: 17.600.

Saison 2010/2011: Inter Mailand – Atletico Madrid 0:2. Tore: Jose Antonio Reyes (0:1, 62.), Sergio Aguero (0:2, 83.). Stadion: Stade Louis II. Zuschauerzahl: 17.265.

Saison 2011/2012: FC Barcelona – FC Porto 2:0. Tore: Lionel Messi (1:0, 39.), Cesc Fabregas (2:0, 87.). Stadion: Stade Louis II. Zuschauerzahl: 18.048.

Saison 2012/2013: FC Chelsea – Atletico Madrid 1:4. Tore: Falcao (0:1, 06.), Falcao (0:2, 19.), Falcao (0:3, 60.), Gary Cahill (1:4, 74.). Stadion: Stade Louis II. Zuschauerzahl: 14.312.

Saison 2013/2014: FC Bayern München – FC Chelsea 7:6 n.E.. Tore: Fernando Torres (0:1, 08.), Franck Ribery (1:1, 47.), Eden Hazard (1:2, 94.), Javi Martinez (2:2, 120.+1). Stadion: Sinobo Stadium in Prag. Zuschauerzahl: 17.686.

Saison 2014/2015: Real Madrid – FC Sevilla 2:0. Tore: Cristiano Ronaldo (1:0, 30., 2:0, 49.). Stadion: Cardiff City Stadium in Cardiff. Zuschauerzahl: 30.854.

Saison 2015/2016: FC Barcelona – FC Sevilla 5:4 n.V.. Tore: Banega (0:1, ), Messi (1:1,2:1), Rafinha (3:1), Suarez (4:1), Reyes (4:2), Gameiro (4:3), Konoplyanka (4:4), Pedro (5:4). Stadion: Dinamo Arena in Tiflis (Georgien). Zuschauerzahl: 54.549.

Saison 2016/2017: Real Madrid – FC Sevilla 3:2 n.V.. Tore: Asensio (1:0, 21.), Vazquez (1:1, 41.) Konoplyanka (1:2, 72.), Ramos (2:2, 90.+3), Carvajal (3:2, 119.). Stadion: Lerkendal-Stadion in Oslo. Zuschauerzahl: 17.939.

Saison 2017/2018: Real Madrid – Manchester United 2:1. Tore: Casemiro (1:0, 24.), Isco (2:0, 52.), Lukaku (2:1, 62.). Stadion: Nacionalna Arena Filip II Makedonski in Skopje. Zuschauerzahl: 30.421.

Saison 2018/2019: Real Madrid – Atletico Madrid 2:4 n.V.. Tore: Costa (0:1, 01.), Benzema (1:1, 27.), Ramos (2:1, 63.) Costa (2:2, 79.), Niguez (2:3, 98), Koke (2:4, 104.). Stadion: A. Le Coq Arena in Tallinn (Estland). Zuschauerzahl: 38.434.

Saison 2019/2020: FC Liverpool – FC Chelsea 7:6 n.E.. Tore: Olivier Giroud (0:1, 36.), Sadio Mane (1:1, 48., 2:1, 95.), Jorginho (2:2, 101.). Stadion: Vodafone Park in Istanbul. Zuschauerzahl: 38.434.

