Bayern bastelt an Dante-Sensation

Vier Meisterschaften, drei DFB-Pokal-Siege und ein Champions-League-Triumph: Dante hatte einst mit dem FC Bayern München die ganz großen Titel gewonnen. Im Sommer wird der brasilianische Kult-Verteidiger seine Karriere beenden. Kehrt er dann zum FCB zurück?

Nach Sky Sport Informationen ist der 42-Jährige der Wunschkandidat der Bayern als Nachfolger von Holger Seitz, dem aktuellen Cheftrainer der Münchner Reservemannschaft. Der deutsche Rekordmeister bastelt an der Dante-Sensation!

Es hat bereits konkrete Gespräche und Treffen zwischen den Münchnern und ihrem Ex-Spieler gegeben. Er soll im Sommer die Verantwortung für die Regionalliga-Truppe übernehmen. Der Brasilianer verfügt über die Fußballlehrer-Lizenz.

Wie Sky Sport erfuhr, sind sowohl die Bayern-Verantwortlichen rund um die Profi-Mannschaft als auch am Campus sowie die Klub-Patronen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge begeistert von der Idee, Dante als U23-Coach zurück nach München zu holen.

Von Bayern über Wolfsburg nach Nizza

Der Abwehrmann war einst im Sommer 2012 von Borussia Mönchengladbach zu den Bayern gewechselt, erlebte dort drei erfolgreiche Jahre, ehe es über den VfL Wolfsburg 2016 zum OGC Nizza ging.

Im Sommer hängt Dante seine Fußballschuhe an den Nagel. Der FC Bayern München ruft…

(skysport.de/Florian Plettenberg)/Beitragsbild: Imago