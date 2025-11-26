Bayern-Boss fordert Neuer-Comeback bei der WM

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat sich mit Blick auf die WM 2026 für eine Rückkehr von Manuel Neuer in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ausgesprochen.

„Er ist der beste Torwart Deutschlands! Wir sind unglaublich froh, dass wir mit ihm verlängert haben und er gesund ist. Ihm helfen die Urlaube, wenn Länderspielpausen sind. Aber: Er brennt total“, sagte Eberl der Sport Bild. Er antwortete auf die Frage, ob Neuer zur WM muss, mit einem deutlichen „Ja“.

Der 39-jährige Keeper war nach der Europameisterschaft im Vorjahr aus dem DFB-Team zurückgetreten. Marc-Andre ter Stegen hatte Neuer danach als Nummer eins beerbt, sich dann aber zunächst am Knie verletzt und später einer weiteren Rücken-OP unterziehen müssen. Bei seinem Verein FC Barcelona ist er außen vor, zuletzt kehrte er aber immerhin wieder ins Training zurück. Aktuell hütet Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim das deutsche Tor.

Eberl spricht auch über Neuer-Zukunft

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte ter Stegen zuletzt für einen Stammplatz bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli 2026) klare Vorgaben gemacht. „Es ist wichtig, dass er spielt. Ob das jetzt bei einem europäischen Topklub ist oder nicht, ist nicht das alles Entscheidende.“ Aber: „Natürlich wäre es gut, dass er auch noch einigermaßen gut spielt.“

Indessen stellt sich auch die Frage, ob Neuer seinen 2026 auslaufenden Vertrag in München noch einmal verlängert. „Manu wird im März 40 Jahre alt, die Gespräche über seine Zukunft führen wir danach“, sagte Eberl: „Wir brauchen bei ihm nicht über Perspektiven sprechen, es geht um ein Gefühl. Und im Moment fühlt er sich total wohl, und wir haben ein super Gefühl mit ihm. Die Frage ist ja auch: Wie denkt er, wenn er die WM 2026 gespielt hat und Weltmeister geworden ist?“

(SID)/Bild: Imago