Bayern & BVB interessiert: Köln-Talent heiß begehrt
Er ist jung, er ist schnell und er begeistert die Fans des 1. FC Köln. Said El Mala hat nicht zuletzt mit seinem Solo-Tor gegen die TSG Hoffenheim die Kölner Herzen erobert. Das weckt Begehrlichkeiten.
Nach Sky Sport Informationen sind sowohl der FC Bayern als auch der BVB an Kölns Supertalent dran. Beide Teams haben ihr Interesse an El Mala bereits hinterlegt.
Im Optimalfall würde Köln sein Offensiv-Juwel gerne behalten. Das gelingt wohl aber nur, wenn der Effzeh den Bundesliga-Klassenerhalt schafft und der Klub El Mala eine sportliche Perspektive aufweisen kann. Hinzu kommt ein großer Wunsch des Spielers.
Wie Sky Sport erfuhr, hätte der 19-jährige Flügelspieler gerne die Rückennummer 10. Diese hat Köln seit dem Abgang von Lukas Podolski im Jahr 2012 nicht mehr vergeben.
El Mala soll Rekord-Verkauf werden
El Malas Vertrag läuft noch bis 2030 und wurde kürzlich erst verlängert. Das Arbeitspapier beinhaltet keine Ausstiegsklausel. Die Kölner fordern mindestens 35 Millionen Euro für ihr Top-Talent. Das Ziel ist, den jungen Flügelspieler zum neuen Rekord-Verkauf zu machen. Bis heute hält diesen Titel Anthony Modeste, den die „Geißböcke“ im Jahr 2017 für rund 35 Millionen Euro an Tianjin Quanjian aus China abgegeben hatten.
Im Sommer hatte der Effzeh bereits ein 20-Millionen-Angebot für El Mala von Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion abgelehnt. Zur Info: Der deutsche U21-Nationalspieler war im Sommer 2024 für gerade einmal 350.000 Euro von Viktoria Köln zum Effzeh gewechselt, um prompt für ein Jahr per Leihe wieder bei seinem Ex-Klub zu spielen.
Nach 13 Toren und fünf Vorlagen in 32 Spielen der 3. Liga ist er nun seit dem Sommer endgültig beim 1. FC Köln und liefert ab: zwei Tore und eine Vorlage in sechs Bundesliga-Spielen. Gegen Hoffenheim stand er zuletzt erstmals in der Startelf.
Was läuft mit dem FC Bayern?
Bei den Bayern steht El Mala auf der Shortlist für die nächsten Transferfenster. Der Rekordmeister beobachtet die Entwicklung des Superdribblers genau und hat aufgrund des enormen Potenzials bereits konkretes Interesse hinterlegt.
Köln und Sportdirektor Thomas Kessler sind bereits darüber informiert. Aber die Münchner haben viel Konkurrenz. Unter anderem ist eben auch Erzrivale Borussia Dortmund dran an El Mala.
(Patrick Berger, Florian Plettenberg und Luca Sixtus – skysport.de)
Bild: Imago