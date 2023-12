Bayern droht Kane-Ausfall im Topspiel – de Ligt vor Comeback

Tuchel lobt Stuttgart

Den Stuttgarter Lauf nannte Tuchel „sehr beeindruckend, sie spielen sehr attraktiv, sehr kompakt, haben jeden einzelnen Punkt verdient und stehen verdient da, wo sie stehen“. Nach dem 1:5 in Frankfurt wollen die Bayern im Duell Zweiter gegen Dritter aber auch in der Liga „eine Reaktion zeigen“.

„Wir wissen um die Bedeutung“, sagte Tuchel vor der „großen Herausforderung“ gegen die Schwaben, die er „auf extrem hoher Flughöhe“ sieht. „Wir zollen allen Beteiligten unseren höchsten Respekt – und damit hat es sich auch, wir wollen schon gewinnen.“ Das sei aber nur möglich, wenn seine Elf wie in der Champions League bei Manchester United (1:0) verteidige, „mit dem gleichen Wille, Verbissenheit und Energie“.

Beginnt Müller für Coman?

Möglich sei dabei, dass Edeljoker Thomas Müller von Beginn an auflaufe, eventuell auch als Coman-Ersatz auf dem Flügel. „Da ist er auch groß geworden, keine der vier Positionen vorne ist für ihn ein Problem“, sagte Tuchel: „Natürlich ist er in der Verlosung zu beginnen. Das hat er sich seit längerem verdient, er trainiert hervorragend und verhält sich sensationell gut.“

Leverkusen will Tabellenführung behaupten

Einen erneuten Punkteverlust der Bayern würde Bayer in die Karten spielen, die Elf von Coach Xabi Alonso könnte dann seinen Vorsprung von derzeit vier Punkten bei einem Spiel mehr ausbauen. Voraussetzung ist ein Sieg gegen Frankfurt, das die Münchner vor einer Woche mit 5:1 vom Platz gefegt hatte. Leverkusen ist in dieser Saison noch ohne Niederlage, in 23 Pflichtspielen gab es 20 Siege. „Die Serie ist natürlich super, aber die Herausforderung besteht darin, so weiterzumachen und die Mentalität, Qualität und Konsistenz beizubehalten. Wir wollen uns immer weiter verbessern“, sagte Alonso.

Bereits am Samstagabend empfängt der Liga-Vierte RB Leipzig mit dem ÖFB-Trio Xaver Schlager, Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner den Sechsten Hoffenheim mit Florian Grillitsch (ab 17.30 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1 – streame mit dem SkyX-Traumpass). Davor gastiert das fünftplatzierte Borussia Dortmund beim FC Augsburg. BVB-Trainer Edin Terzic muss dabei womöglich auf Marcel Sabitzer wegen einer Erkältung und auf den angeschlagenen Ex-Salzburger Karim Adeyemi verzichten.

Der SC Freiburg wird indes am Sonntag gegen den 1. FC Köln wohl wie am Donnerstag bei West Ham (0:2) in der Europa League erneut ohne Philipp Lienhart auflaufen. Der ÖFB-Teamverteidiger fällt gegen den Club von Florian Kainz und Dejan Ljubicic laut SC-Coach Christian Streich „ziemlich sicher“ aus.

Artikelbild: Imago

(SID/APA/skysport.de)