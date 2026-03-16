Bayern-Einspruch abgelehnt! Diaz bleibt gesperrt

Der FC Bayern ist mit seinem Einspruch gegen eine Sperre von Luis Diaz gescheitert. Das Sportgericht des DFB wies das Ansinnen der Münchner im Einzelrichterverfahren als „unbegründet“ zurück.

Der kolumbianische Angreifer bleibt damit für das Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/live auf Sky Sport Bundesliga – streame mit Sky X!) gegen Union Berlin gesperrt.

Diaz hatte am Samstag im Bundesligaspiel bei Bayer 04 Leverkusen (1:1) in der 84. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen.Schiedsrichter Christian Dingert hatte seine Entscheidung anschließend als Fehler bezeichnet. „Wenn ich jetzt die Bilder sehe, ist es kein Elfmeter. Gelb-Rot ist sehr hart, das würde ich jetzt nicht mehr so geben“, sagte er.