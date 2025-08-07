Bayern erkundigt sich nach Chelsea-Stürmer

Wird der FC Bayern auf seiner Suche nach weiteren Kader-Verstärkungen beim FC Chelsea fündig?

Nach Sky Sport Informationen haben sich die Münchner am Donnerstag bei den Blues nach dem aktuellen Stand, dem Preis sowie den Rahmenbedingungen zu Angreifer Nicolas Jackson erkundigt. Der 24-jährige vielseitige Stürmer steht kurz vor einem Abschied vom FC Chelsea, nachdem er in der zurückliegenden Spielzeit 37 Partien für die Blues absolviert hatte. Dabei gelangen ihm 19 Scorerpunkte.

Preis-Bewertung bei etwa 65 Millionen Euro

Der Stand zwischen dem FC Bayern und Nick Woltemade ist währenddessen unverändert. Der Angreifer will weiter nach München, während der VfB die bisherigen FCB-Angebote für den 23-Jährigen abgelehnt hat. „Einen Stopp gibt es bis zum 1. September nicht. Wir sind erstmal ruhig. Wir haben unseren Kader stehen und schauen uns an, was passiert“, sagte dazu Bayern-Sportvorstand Max Eberl vor dem Testspiel der Münchner am Donnerstagabend gegen die Spurs.

(skysport.de) Foto: Imago