Bayern eröffnen: Der Spielplan der deutschen Bundesliga 2026/27

Die Weltmeisterschaft ist noch in vollem Gange, doch die neue Saison der deutschen Bundesliga wirft bereits ihre Schatten voraus.

Am Freitag, den 28. August, startet die deutsche Bundesliga in ihre neue Spielzeit. Am Donnerstag wurde nun der neue Spielplan verkündet. Wer ist Dortmunds Auftaktgegner und wegen wen feiert Schalke seine Rückkehr? Hier gibt es die Antworten.

Der Bundesliga-Spielplan 2026/27 ist veröffentlicht. Die Saison startet am 28. August 2026 mit Bayern München gegen den VfB Stuttgart (ab 20:30 Uhr LIVE bei Sky!) und endet am 22. Mai 2027.

Bereits seit Wochenbeginn versorgte die Bundesliga ihre Fans mit dem einen oder anderen Schmankerl im Hinblick auf den Spielplan. So steht zum Beispiel bereits seit Montag fest, dass die beiden Revierderbys zwischen Aufsteiger Schalke 04 und Borussia Dortmund am 12. Spieltag (in Dortmund | 4. bis 6. Dezember 2026) und am 29. Spieltag (auf Schalke | 9. bis 11. April 2027) stattfinden werden.

Neuling SV Elversberg gibt seine Premiere im deutschen Oberhaus vor heimischer Kulisse gegen Bayer 04 Leverkusen (29. oder 30. August).