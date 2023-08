Bayern erteilt Freigabe: Pavard steht kurz vor Wechsel

Benjamin Pavard steht nach Sky Informationen nun kurz vor einem Wechsel zu Inter Mailand. Der FC Bayern erteilt dem Franzosen die Freigabe.

Bis zum heutigen Dienstag (29. August) um 15 Uhr hatten die Italiener um eine Antwort der Münchner gebeten. Inter bietet für Pavard 30 Millionen Euro plus drei Millionen an Bonuszahlungen. Heute oder am morgigen Mittwoch ist der Medizincheck in Mailand geplant.

Pavard war 2019 vom VfB Stuttgart an die Isar gekommen. In 163 Pflichtspielen erzielte der französische Nationalspieler zwölf Tore.

(skysport.de) / Bild: Imago