Bayern erzielt 90,2 Mio. Euro an Medienerlösen

Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München mit dem Österreicher Marcel Sabitzer in seinen Reihen erhält nach einem „Kicker“-Bericht in dieser Saison 90,2 Millionen Euro aus der TV-Vermarktung der Fußball-Bundesliga. Damit führen die Münchner das Ranking deutlich vor Borussia Dortmund (80,1 Mio.), RB Leipzig (78,3 Mio.), Bayer Leverkusen (75,5 Mio.) und Eintracht Frankfurt (73,5 Mio.) an.

Laut dem Bericht werden in dieser Saison insgesamt 1,053 Milliarden Euro an die 18 Erstligisten aus nationaler und internationaler Vermarktung ausgeschüttet. Die endgültigen Zahlen könnten sich nach dem „Kicker“-Bericht allerdings noch leicht verändern. In der Saison 2020/21 waren 1,189 Milliarden Euro an die Erstligisten ausgeschüttet worden.

