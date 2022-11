Bayern feiern Auswärtssieg bei Schalke

via

via Sky Sport Austria

Der FC Bayern München hat am 15. Spieltag der Deutschen Bundesliga das Auswärtsspiel bei Schalke 04 mit 2:0 für sich entschieden.

Die Bayern, angeführt vom überragenden deutschen Jungstar Jamal Musiala, zeigte gegen das Schlusslicht ihre Offensivkünste, auch wenn es diesmal keinen Kantersieg der Torfabrik gab. Serge Gnabry (38.) und Eric Maxim Choupo-Moting (52.) trafen gegen wacker kämpfende, vorne aber größtenteils harmlose Schalker. Für den Spitzenreiter war es der zehnte Pflichtspielsieg in Serie.

ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer wurde in der 72. Minute eingetauscht. Der 16-jährige Paul Wanner, der Ende November erstmals an einem ÖFB-Lehrgang teilnimmt, kam ab der 80. Minute zu seinem fünften Bundesliga-Kurzeinsatz, dem ersten in dieser Saison.

(APA) / Bild: Imago