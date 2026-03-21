Bayern fertigt Union ab – Werder siegt im Kellerduell

Der FC Bayern hat den nächsten Schritt Richtung 35. Meistertitel in der deutschen Bundesliga gemacht.

Die Mannschaft um Torjäger Harry Kane gewann das Heimspiel gegen Union Berlin am Samstag am Ende souverän 4:0. Im Abstiegsrennen verschaffte sich Werder Bremen dank eines 1:0-Erfolgs beim Vorletzten in Wolfsburg weiter Luft. Torspektakel wurden in den Partien zwischen Heidenheim und Leverkusen bzw. Köln und Mönchengladbach geboten, die jeweils 3:3 endeten.

Den Bayern fehlen in den verbleibenden sieben Runden nur noch fünf Tore, um den eigenen Liga-Torrekord von 101 Treffern aus der Saison 1971/72 zu überbieten. Die Berliner hielten die Partie fast eine Halbzeit lang offen, ehe Michael Olise (43.) und Serge Gnabry (45.+1) vor der Pause zweimal trafen. Konrad Laimer spielte nach seiner Pause im Champions-League-Achtelfinale wieder durch und bereitete das 3:0 durch Kane kurz nach dem Seitenwechsel vor.

Für Kane war es der 31. Treffer in der laufenden Bundesliga-Saison – gleich viele wie Union Berlin. Leopold Querfeld in der Innenverteidigung der Gäste hatte mit dem Engländer einiges zu tun. Bei Querfelds Ballverlust im Finish hatte Kane freie Bahn, verpasste aber seinen zweiten Treffer. Union-Kapitän Christopher Trimmel ging eine Viertelstunde vor Schluss vom Rasen.

Leverkusen patzt, Werder jubelt

Während das Meisterrennen so gut wie entschieden scheint, bleibt der Kampf um die Champions-League-Plätze spannend. Leverkusen ließ bei Schlusslicht Heidenheim Zähler liegen. Der Favorit verspielte eine 2:0-Pausenführung, auch nach dem 3:2 konnte Leverkusen den Sieg nicht einfahren.

Für Werder erzielte Justin Njinmah in der 68. Minute das Goldtor. Marco Grüll, Romano Schmid und Marco Friedl spielten bei den Bremern durch, Maximilian Wöber steht weiter nicht im Mannschaftstraining. Bei den Wolfsburgern wurde Patrick Wimmer in der 65. Minute eingewechselt.

Werder hat vorerst vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und sieben auf Wolfsburg. Bei Kölns 3:3 gegen Gladbach kam Florian Kainz eine Viertelstunde vor Schluss in die Partie und bereitete das 3:2 durch Eric Martel per Eckball vor.

(APA)/Bild: Imago