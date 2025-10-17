Bayern gegen BVB: Kovac heizt vor Spitzenspiel mit Kampfansage ein

Erstmals seit zweieinhalb Jahren stehen sich am Samstag (ab 17:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Bundesliga – holt euch jetzt Sky Stream) das in allen zehn Pflichtspielen der Saison siegreiche Bayern München und die ebenfalls noch ungeschlagene Borussia aus Dortmund wieder als Tabellenführer und Tabellenzweiter der deutschen Fußball-Bundesliga gegenüber.

BVB-Coach Niko Kovac wartete mit einer Kampfansage auf. „Wir müssen wie eine Faust sein. Eine Faust tut mehr weh als eine Schelle“, meinte der ehemalige Bayern-Trainer.

Das Duell ist auch eines der beiden ÖFB-Teamkicker Konrad Laimer (Bayern) und Marcel Sabitzer, Letzterer könnte der Liga mit einem Sieg wieder neue Spannung schenken. Bei einem Münchner Erfolg wäre die Herbstmeisterschaft hingegen praktisch entschieden. „Wenn man in München zu ängstlich agiert, wird es schwierig“, sagte Kovac, der 2018 und 2019 drei Titel mit den Münchnern holte, aber vorzeitig gehen musste.

Bayern, das vier Punkte vor dem BVB liegt, könnte mit dem elften Pflichtspielsieg den Startrekord von Dortmund egalisieren. „Wir sind beide ungeschlagen, deswegen sind das zwei Fäuste gegeneinander“, sagte Trainer Vincent Kompany in Anspielung auf Kovacs Bemerkung. Nachdem die Münchner sowohl Club-Weltmeister Chelsea (3:1) als auch Liga-Konkurrenten wie RB Leipzig (6:0) oder Eintracht Frankfurt (3:0) souverän besiegten, soll gegen den BVB das nächste Signal folgen.

Kane hat „nächstes Level freigeschaltet“

Das Selbstvertrauen dürfte auf beiden Seiten groß sein, nicht zuletzt bei Bayerns Dauer-Torjäger Harry Kane, der am 25:3-Tore-Rekordstart den Hauptanteil hat. Englands Teamkapitän ist der erste Spieler der Bundesliga-Historie, der nach sechs Runden elf Tore erzielt hat. Kane habe „sein nächstes Level selbst freigeschaltet“, sagte Kompany. Der Routinier habe seinen „Hunger“ immer behalten. Die Bestmarke nach sieben Spieltagen von 13 Toren hält freilich Kanes Dortmunder Kontrahent Serhou Guirassy aus der Saison 2023/24. „Die Gemeinsamkeiten? Wir mögen es einfach, Tore zu schießen“, sagte der 29-Jährige, von Kovac wiederholt als „Lebensversicherung“ geadelt.

In den jüngsten drei Bundesliga-Duellen blieb der BVB bei einem Sieg und zwei Unentschieden gegen den Favoriten aus dem Süden ungeschlagen. „Es muss mal wieder ein Sieg her“, forderte daher der formstarke Bayern-Nationalspieler Serge Gnabry.

