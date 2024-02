Das Fernduell vor dem Gipfeltreffen live & exklusiv bei Sky: Bayern gegen Gladbach und Leverkusen in Darmstadt

Am Samstag überträgt Sky alle sechs Spiele der Deutschen Bundesliga live und exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz. Von den weiteren Begegnungen am Freitagabend und am Sonntag zeigt Sky Sport ausführliche Zusammenfassungen direkt nach Spielende. Außerdem präsentiert Sky von Freitag bis Sonntag alle Partien der 2. Deutschen Bundesliga live.



Ab 14:00 Uhr stimmen Sky Experte Didi Hamann und Moderator Michael Leopold die Zuschauer:innen auf den Samstag in der Deutschen Bundesliga ein. Nachdem die Leverkusener am vorletzten Spieltag ihren Vorsprung auf die Bayern um drei Punkte ausbauen konnten, büßten sie durch das Unentschieden gegen Gladbach am vergangenen Wochenende zwei davon wieder ein. Bevor es am 10. Februar zum direkten Duell an der Tabellenspitze kommt, treten die beiden Kontrahenten an diesem Samstagnachmittag im Fernduell gegeneinander an. Die Werkself ist beim Schlusslicht in Darmstadt zu Gast, parallel bekommt es der Rekordmeister aus München mit Borussia Mönchengladbach und Stefan Lainer zu tun. Außerdem kommt es in Freiburg zu einem direkten Duell um die internationalen Plätze, wenn der heimische Sport-Club mit Michael Gregoritsch den VfB Stuttgart empfängt. Komplettiert wird der Nachmittag von den Begegnungen des 1. FSV Mainz 05 mit Phillipp Mwene und Karim Onisiwo gegen Werder Bremen mit Romano Schmid und des VfL Bochum gegen den FC Augsburg.



Köln mit Ljubicic gegen Frankfurt mit Kalajdzic am Samstagabend

Ab 17:30 Uhr begrüßen Sky Expertin Julia Simic, Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer zum „tipico Topspiel der Woche“ in Köln. Der 1. FC Köln, der derzeit den Relegationsrang 16 belegt, trifft dann mit Dejan Ljubicic auf die Mannschaft von Sasa Kalajdzic, Eintracht Frankfurt, die mit sieben Punkten aus drei Partien aus der Winterpause gekommen ist und nach Omar Marmoushs Rückkehr vom Afrika-Cup personell wieder aus dem vollen schöpfen kann. Anders ist die Situation bei den Gastgebern, die aktuell von Personalproblemen in der Offensive geplagt sind und auf den ersten Dreier nach zuletzt sechs sieglosen Partien hoffen.



Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an.



Alles rund um den Spieltag bei Sky Sport

Eröffnet wird der Samstag in der Deutschen Bundesliga um 9:00 Uhr von „Guten Morgen Fans!“, dem Frühstücksfernsehen für Sportfans auf Sky Sport News.



Auch an den übrigen Tagen des Spieltags sowie davor und danach präsentiert Sky Sport das volle Programm. Los geht es am Donnerstagnachmittag um 15:30 Uhr mit „Erste 11 – so könnten sie spielen“ auf Sky Sport News. Im neuen Format werden vor jedem Spieltag der Deutschen Bundesliga mögliche Startaufstellungen diskutiert und analysiert. Am Abend ab 20:00 Uhr blickt Moderator Jan Henkel in der Taktik-Challenge „Matchplan“ mit Patrick Helmes und André Schubert genauer auf die Partie zwischen Bayern München und Borussia Mönchengladbach. Am Freitag meldet sich ab 22:00 Uhr „Deine Vorschau“, in deren Anschluss ab 22:30 Uhr eine ausführliche Zusammenfassung der Partie zwischen dem 1. FC Heidenheim und Borussia Dortmund gezeigt wird.



Am Sonntag ab 16:30 Uhr beginnt „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ mit Michael Leopold und Mirko Slomka. Im Verlauf der Sendung werden in „Highlights XXL“ direkt nach Abpfiff ausführliche Zusammenfassungen der Sonntagsspiele der Deutschen Bundesliga gezeigt, ab 17:30 Uhr die der Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und 1899 Hoffenheim ab 19:30 Uhr die von RB Leipzig gegen Union Berlin.



Um 18:00 Uhr begrüßt Moderator Patrick Wasserziehr die Zuschauer:innen zur Fußballdebatte „Sky90“, in der dieses Mal unter anderem Sky Experte Lothar Matthäus zu Gast ist. Komplettiert wird der Spieltag bei Sky Sport am Montagabend ab 18:30 Uhr von „Glanzparade – Die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner“ sowie der täglichen Berichterstattung auf dem Sportnachrichtensender Sky Sport News.



Die 2. Deutsche Bundesliga mit Hertha gegen den HSV und St. Pauli gegen Fürth

Von Freitag bis Sonntag überträgt Sky Sport auch alle neun Partien des 19. Spieltags live, acht davon exklusiv. Unter anderem empfängt der Tabellenführer FC St. Pauli den Tabellenzweiten aus Fürth am Samstagmittag zum Spitzenspiel des Spieltags, parallel kommt es zum Kellerduell zwischen dem FC Schalke und der Mannschaft der Stunde aus Braunschweig. Im Topspiel am Samstagabend treffen Hertha BSC und der Hamburger SV aufeinander.



Das Wochenende in der Deutschen Bundesliga bei Sky:



Donnerstag:

15:30 Uhr: „Erste 11 – so könnten sie spielen“ auf Sky Sport News



20:00 Uhr: „Matchplan“ zu FC Bayern München – Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport News Freitag:

18:00 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga 1 bis 3



21:30 Uhr: „Meine Geschichte – das Leben von Robin Hack“ auf Sky Sport Bundesliga



22:00 Uhr: „Deine Vorschau“ auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga



22:30 Uhr: „Highlights XXL“ mit 1. FC Heidenheim – Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga Samstag:

9:00 Uhr: „Guten Morgen Fans!“ auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga



12:30 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 2 bis 5



14:00 Uhr: „tipico Countdown“ + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga



15:15 Uhr: FC Bayern München – Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:15 Uhr: SV Darmstadt 98 – Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 3

15:15 Uhr: SC Freiburg – VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 4

15:15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 – SV Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga 5

15:15 Uhr: VfL Bochum – FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 6



17:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga 2



17:30 Uhr: „tipico Topspiel der Woche“ 1. FC Köln – Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3



20:00 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live mit dem Topspiel Hertha BSC – Hamburger SV auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD



21:15 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga



Sonntag:

9:00 Uhr: „Guten Morgen Fans!“ auf Sky Sport News



13:00 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 4 16:30 – 20:15 Uhr: „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ auf Sky Sport Bundesliga

16:45 – 17:15 Uhr: „100% Fußball“ auf Sky Sport Bundesliga



17:30 – 18:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit VfL Wolfsburg – TSG 1899 Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga



18:00 – 19:30 Uhr: „Sky90 – die Fußballdebatte“ auf Sky Sport Bundesliga



19:30 – 20:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit RB Leipzig – 1. FC Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga



23:00 Uhr: „Bundesliga kompakt“ auf Sky Sport Bundesliga



Montag:

18:30 Uhr: „Glanzparade – die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner“ auf Sky Sport Bundesliga