Nur eine Woche nach dem Finale im DFB-Pokal 2023/24 wurden nun die Partien für die erste Runde der Saison 2024/25 ausgelost.

Der SSV Ulm hat für den Auftakt der neuen Saison im DFB-Pokal das große Los gezogen. Der deutsche Zweitliga-Aufsteiger empfängt in der ersten Runde des Wettbewerbs Rekordsieger Bayern München. Titelverteidiger Bayer Leverkusen trifft zunächst auf den Viertligisten Carl Zeiss Jena. Das ergab die Auslosung durch den früheren Freiburger Profi Nils Petersen und DFB-Vize Peter Frymuth am Samstag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Dazu muss Champions-League-Finalist Borussia Dortmund (das CL-Finale HEUTE ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) in der Auftaktrunde zum Regionalligisten 1. FC Phönix Lübeck. Vizemeister VfB Stuttgart bekommt es mit dem Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster zu tun. Die Oberligisten Sportfreunde Lotte (gegen den Karlsruher SC), FC Villingen (gegen den 1. FC Heidenheim) und VfV Hildesheim (gegen die SV Elversberg) haben sich als klassentiefste Klubs qualifiziert.

Die erste Pokalrunde wird vom 16. bis 19. August ausgespielt, eine Woche vor dem Start der Bundesliga-Saison. Meister Leverkusen und Stuttgart spielen allerdings am 17. August um den Supercup, ihre Pokal-Auftritte finden daher erst am 27. und 28. August statt. Das Finale wird am 24. Mai 2025 wie üblich im Berliner Olympiastadion ausgetragen.

Das sind die Partien der 1. Runde des DFB-Pokal 2024/25:

Dynamo Dresden (3. Liga) – Fortuna Düsseldorf (2. Bundesliga)

Arminia Bielefeld (3. Liga) – Hannover 96 (2. Bundesliga)

Jahn Regensburg (2. Bundesliga) – VfL Bochum (Bundesliga)

SC Preußen Münster (2. Bundesliga) – VfB Stuttgart (Bundesliga)

Eintracht Braunschweig (2. Bundesliga) – Eintracht Frankfurt (Bundesliga)

FC Erzgebirge Aue (3. Liga) – Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)

Sportfreunde Lotte (Regionalliga West) – Karlsruher SC (2. Bundesliga)

Bremer SV (Regionalliga Nord) – SC Paderborn (2. Bundesliga)

SV Meppen (Regionalliga Nord) – Hamburger SV (2. Bundesliga)

FC Würzburger Kickers (Regionalliga Bayern) – TSG 1899 Hoffenheim (Bundesliga)

1. FC Phönix Lübeck (Regionalliga Nord) – Borussia Dortmund (Bundesliga)

VfV Hildesheim (Oberliga Niedersachsen) – SV Elversberg (2. Bundesliga)

FC 08 Villingen (Oberliga BW) – 1. FC Heidenheim (Bundesliga)

1. FC Saarbrücken (3. Liga) – 1. FC Nürnberg (2. Bundesliga)

FC Energie Cottbus (3. Liga) – SV Werder Bremen (Bundesliga)

TuS Koblenz (Oberliga RP-Saar) – VfL Wolfsburg (Bundesliga)

Rot-Weiss Essen (3. Liga) – RB Leipzig (Bundesliga)

SV Wehen Wiesbaden (3. Liga) – 1. FSV Mainz 05 (Bundesliga)

FC Ingolstadt 04 (3. Liga) – 1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga)

FC Sandhausen (3. Liga) – 1. FC Köln (2. Bundesliga)

SSV Ulm (2. Bundesliga) – FC Bayern München (Bundesliga)

Kickers Offenbach – 1. FC Magdeburg (2. Bundesliga)

Carl-Zeiss Jena (Regionalliga Nord-Ost) – Bayer Leverkusen (Bundesliga)

VFL Aalen (Oberliga) – FC Schalke 04 (2. Bundesliga)

Hansa Rostock (3. Liga) – Hertha BSC (2. Bundesliga)

Hallescher FC – FC St. Pauli (Bundesliga)

VfL Osnabrück (3. Liga) – SC Freiburg (Bundesliga)

Greifswalder SC (Regionalliga Nord-Ost) – Union Berlin (Bundesliga)

TSV Schott Mainz (Oberliga) – SpVgg Greuther Fürth (2. Bundesliga)

FC Teutonia Ottesen – SV Darmstadt 98 (2. Bundesliga)

Viktoria Berlin (Regionalliga Nordost) – FC Augsburg (Bundesliga)

Alemannia Aachen (3. Liga) – Holstein Kiel (Bundesliga)

