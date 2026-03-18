Bayern gewinnt auch Rückspiel gegen Atalanta

Der FC Bayern hat Atalanta Bergamo auch dank seines Torgaranten Harry Kane souverän ausgeschaltet und bekommt jetzt einen Viertelfinal-Kracher gegen den Rekordsieger der Champions League. Nach dem 6:1 in Italien gewannen die Münchner auch ihr Achtelfinal-Rückspiel 4:1 (1:0) und stehen zum siebten Mal in Serie in der Runde der Top Acht.

Dort kommt es am 7./8. und 14./15. April zum 14. K.o.-Duell mit Real, das die jüngsten vier Vergleiche allesamt für sich entschieden hat. Kleiner Vorteil Bayern: Der deutsche Rekordmeister hat als besser gesetztes Team im Rückspiel gegen Stürmerstar Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger und Co. Heimrecht.

Kane mit Doppelpack

Kane stellte die Weichen per Handelfmeter und mit einem Traumtor in den Winkel (25., 54.) früh auf Sieg, der zweite Treffer war sein 50. in der Königsklasse. Jungstar Lennart Karl (56.) und Luis Díaz (70.) erhöhten, Lazar Samardzic (85.) traf für die Gäste. Insgesamt spielten die Bayern auch ohne zahlreiche Stars sehr seriös und konzentriert.

Vincent Kompany bereitete sich bereits am Vorabend im Familienkreis auf den Real-Hit vor. „Die Kinder“, sagte der Bayern-Trainer augenzwinkernd, hätten sich für Madrids Spiel bei seinem Ex-Klub Manchester City (2:1) entschieden. Was seine eigene Mannschaft betraf, bekam der Belgier im Tagesverlauf gute Nachrichten: Torwart Jonas Urbig war nach seiner Gehirnerschütterung aus dem Hinspiel einsatzfähig.

Viel zu tun bekam er nicht. Die Bayern bestimmten gegen vorsichtige Gäste gewohnt dominant das Geschehen. Díaz (9.), Raphael Guerreiro (12.) und Aleksandar Pavlovic (14.) vergaben allesamt gute Gelegenheiten. Dann blockte Atalantas Giorgio Scalvini einen Schuss von Kane mit dem linken Arm. Der Engländer scheiterte zunächst an Torwart Marco Sportiello, der sich aber zu früh von der Linie bewegt hatte. Die Wiederholung des Strafstoßes nutzte Kane sicher zur Führung.

Dass den Münchnern zahlreiche Stammkräfte verletzt, gesperrt oder aus Gründen der Schonung fehlten, machte sich kaum bemerkbar. Der Rekordmeister spielte konzentriert, Urbig musste erst kurz vor der Pause erstmals wirklich eingreifen. Gegen Mario Pasalic (43.) reagierte er aus kurzer Distanz stark.

Auch nach der Pause gab es kein Nachlassen bei den Hausherren. Sie jagten Ball und Gegner, was sich schnell in weiteren Chancen ausdrückte. Guerreiro (52.) vergab freistehend. Dann hatte Kane seinen nächsten großen Auftritt: An der Strafraumgrenze tanzte er zwei Gegenspieler aus, dann nagelte er den Ball in den linken Torwinkel.

Auch am dritten Treffer war der Engländer beteiligt: Über ihn und Díaz gelangte der Ball zu Karl, der überlegt aus halbrechter Position ins lange Eck einschob. Das 4:0 bereitete Karl mit einem klugen, langen Pass vor.

Kompany konnte es sich angesichts der Überlegenheit seiner Elf sogar leisten, frühzeitig weitere Kräfte zu schonen. So kamen Deniz Ofli (18) und Filip Pavic (16) zu ihrem Profidebüt. Pavic löste Paul Wanner als jüngsten Spieler der Bayern in der Königsklasse ab. In der Schlussphase gab Hiroki Ito sein Comeback nach einem Muskelfaserriss.

Die Tore im VIDEO

Tor – 1:0 Harry Kane (25./Elfmeter)

Tor – 2:0 Harry Kane (54.)

Tor – 3:0 Lennart Karl (56.)

Tor – 4:0 Luis Diaz (70.)

Tor – 4:1 Lazar Samardzic (85.)

(SID)

Bild: Imago