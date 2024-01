Bayern gibt Gäste für Beckenbauers Trauerfeier bekannt

Der FC Bayern verabschiedet sich am Freitag in der Allianz Arena von Franz Beckenbauer. Freunde und Promiente werden zugegen sein. Sky Sport zeigt die Gästeliste.

Für die Gedenkfeier zu Ehren des „Kaisers“ werden am Freitagnachmittag nicht nur zahlreiche Fußball-Fans in der Allianz Arena erwartet, sondern auch Wegbegleiter, Fußball-Ikonen und hochrangige Namen aus der Politik. In einem einzigartigen Rahmen werden auch die Bayern-Stars der Herren- und Frauenmannschaft sich vom größten deutschen Fußballer der Geschichte verabschieden.

Hoeneß, Netzer & Co. sind in der Allianz Arena Auch FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß, Paul Breitner, Günter Netzer, Wolfgang Overath und Rainer Bonhof, Franz „Bulle“ Roth, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Mark van Bommel, Michael Ballack, Miroslav Klose, Bixente Lizarazu, Willy Sagnol, Jean-Marie Pfaff und Bernd Dürnberger werden m Stadion erwartet. Von Beckenbauers WM-Siegern 1990 kommen Lothar Matthäus, Andreas Brehme, Klaus Augenthaler, Pierre Littbarski, Guido Buchwald, Olaf Thon, Rudi Völler und Karlheinz Riedle. Aus dem Trainer-Bereich werden unter anderem Otto Rehhagel, Hansi Flick, Julian Nagelsmann, Felix Magath, Erich Ribbeck, Matthias Sammer, Niko Kovac, Horst Köppel und Holger Osieck kommen, zudem der Bundesligarekordspieler Charly Körbel. Real-Legende Butragueno vertritt die Königlichen Für den Hamburger SV kommt Jimmy Hartwig, vom VfB Stuttgart Hansi Müller, zudem DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Oliver Bierhoff, Hans-Joachim Watzke und Oliver Mintzlaff. Auch internationale Größen haben sich angekündigt. Pirri und die Stürmerlegende Emilio Butragueno werden Real Madrid repräsentieren. Prominente Gesichter fernab des runden Leders sind Tennis-Idol Boris Becker, die ehemaligen Skifahrer Christian Neureuther und Christa Kinshofer. Vertreter aus Kultur und Politik wie Dr. Edmund Stoiber, der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann und Frau Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern werden im Stadion dabei sein.

Die Gedenkfeier für Franz Beckenbauer am Freitag, ab 14:30 Uhr live auf Sky Sport News!

(skysport.de) / Bild: Imago