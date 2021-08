Bayern-Interesse an Sabitzer: Ein Transfer mit vielen Fragezeichen

RB-Boss Oliver Mintzlaff hofft derweil immer noch, dass Sabitzer seinen Vertrag bei den Sachsen verlängern wird. ”Sabi ist unser Kapitän, der großartiges für uns geleistet hat und unseren Klub. Daher wäre es schön, wenn Sabitzer bei uns bleibt, er hat noch ein Jahr Vertrag”, beurteilte Mintzlaff die Situation im Gespräch mit Sky Sport.

Und weiter: ”Jetzt wird man gucken, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Wir werden jetzt in Ruhe die Gespräche mit ihm und seinem Berater aufnehmen.” Eine Tendenz scheint es noch nicht zu geben. ”Ein klares Signal gab es in keine Richtung”, so Mintzlaff.

Bayern muss erst verkaufen

Auf der anderen Seite muss an dieser Stelle klar betont werden, dass die Münchner zunächst auf Transfererlöse angewiesen sind, bevor sie in dieser Richtung nochmal aktiv werden. Selbst 18 Millionen Euro plus X sind für den FC Bayern in Zeiten von Corona kein Zuckerschlecken.

Die Devise ist klar: Bayern muss erst verkaufen, andernfalls wäre ein Sabitzer-Deal nicht zu realisieren. Ein möglicher Abgangskandidat hieße Tolisso, dessen Vertrag ebenfalls im Sommer 2022 ausläuft. Allerdings ist in dieser Personalie noch nicht wirklich Bewegung reingekommen.

“Es gibt keine konkreten Anfragen. Weder bei Bayern noch beim Spieler”, verdeutlichte Sky Transfer Experte Max Bielefeld den aktuellen Stand in der aktuellsten Folge von “Transfer Update – Express”. Auch ein ablösefreier Wechsel im kommendem Sommer ist nach wie vor im Bereich des Möglichen.

Andere Abgangskandidaten wären Cuisance oder eventuell Chris Richards, doch hier bleibt abzuwarten, wie viel Geld etwaige Transfers in die Kassen des FCB hineinspülen würden. Reichen diese Transfers aus, um Sabitzer zu finanzieren? Diese Frage kann derzeit nicht seriös beantwortet werden.

Sabitzer-Transfer könnte für Reibereien sorgen

Hinzu kommt das hohe Gehalt, welches Sabitzer bei einem Wechsel nach München einfordern würde. Das Gesamtpaket hat es also in sich. Zudem könnte der Leipziger das eh schon sensible Gehaltsgefüge beim FCB weiter aus dem Gleichgewicht bringen und diverse Vertragsverhandlungen mit Goretzka, Coman & Co. im negativen Sinne beeinflussen.

Klar ist außerdem: Wenn Sabitzer zu den Bayern wechselt, ist Ärger vorprogrammiert. Der Österreicher wird sich nicht still und leise auf die Bank setzen, im Gegenteil! Sabitzer hat den Anspruch zu spielen, und würde vermutlich auch häufiger zum Einsatz kommen, als es bei einem Tolisso oder Roca der Fall gewesen ist.

Kimmich, Goretzka und Müller würden also wahrscheinlich die eine oder andere Verschnaufpause mehr bekommen. Ob das bei den drei Leistungsträgern so gut ankommt? Andererseits ist noch nicht mal klar, ob Sabitzer wirklich zum deutschen Rekordmeister wechseln möchte.

Premier League im Visier?

Ziel des 27-Jährigen war schon immer die Premier League, wie Sky Reporter und Leipzig-Experte Raul Kristen berichtet. Doch aktuell fehlen die passenden Angebote. Ein anderes Argument gegen einen Wechsel nach München beruht auf dem Versprechen von Nagelsmann.

Der 34-Jährige hatte bei seinem Abschied aus Leipzig beteuert, dass er keine weiteren Spieler in die bayrische Landeshauptstadt mitnehmen möchte. Hält sich der neue Bayern-Coach an sein Versprechen oder macht er bei Sabitzer eine Ausnahme?

Auch hier heißt es abwarten. Sabitzer würde mit Sicherheit gut zu den Bayern passen, das steht außer Frage. Doch die Bayern müssten einige Hürden überwinden, um diesen Wunsch auch in die Tat umzusetzen.

(skysport.de) / Bild: Imago