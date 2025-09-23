Bayern-Keeper erleidet Muskelfaserriss

Der FC Bayern München muss vorerst auf Ersatztorwart Jonas Urbig verzichten. Wie die Münchner am Dienstag mitteilten, zog sich der 22-Jährige im Training einen Muskelfaserriss an den Adduktoren zu. Über eine genau Ausfallzeit machten die Bayern keine Angaben.

Für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany stehen bis zur kommenden Länderspielpause Anfang Oktober noch drei Partien auf dem Programm. Am Freitag (20.30 Uhr/live auf Sky Sport Bundesliga – mit Sky Stream bist du live dabei!) empfangen die Bayern Werder Bremen, zudem gastieren sie in der Champions League am kommenden Dienstag beim Paphos FC aus Zypern sowie in der Liga am darauffolgenden Samstag bei Eintracht Frankfurt.

Zuletzt war darüber spekuliert worden, dass Urbig in einer dieser Partien Manuel Neuer im Tor ersetzen könnte. Zwischen dem Kapitän und seinem ersten Ersatz soll es in dieser Saison eine Art „Job-Sharing“ geben. In den bisherigen sieben Pflichtspielen stand Urbig lediglich in der ersten Pokalrunde bei Wehen Wiesbaden (3:2) im Tor.

(SID) / Artikelbild: Imago