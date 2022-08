Bayern lässt gegen Gladbach Punkte liegen

via

Bayern München hat sich von seinem Angstgegner erneut Punkte klauen lassen. Der deutsche Rekordmeister kam gegen Borussia Mönchengladbach im „ewigen“ Klassiker trotz drückender Überlegenheit nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Die Bayern scheiterten dabei immer wieder am überragenden Gäste-Torhüter Yann Sommer, der die Münchner Top-Stars mit etlichen Paraden schier zur Verzweiflung brachte – erst Leroy Sane (83.) nutzte eine der vielen Großchancen.

Die Münchner, die einen Startrekord hingelegt hatten, bleiben trotz des ersten Dämpfers der Saison Tabellenführer der Bundesliga. Gladbach war mit der ersten Torchance in der 43. Minute durch Marcus Thuram völlig überraschend in Führung gegangen: Dayot Upamecano hatte vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena folgenschwer gepatzt. Sane traf spät auf Vorlage des eingewechselten Jamal Musiala.

