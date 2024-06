Bayern-Legende überholt! Kroos stellt Titel-Rekord zum Abschied auf

Mit seinem sechsten Henkelpott tritt Toni Kroos von der großen Bühne des Vereinsfußballs ab. Es ist der 34. Titel in seiner Karriere – damit ist Kroos der erfolgreichste Spieler Deutschlands.

In zehn Jahren Real Madrid hat Toni Kroos nicht nur eine Ära neben Luca Modric & Co. geprägt, sondern auch eine Menge an Silberware gewonnen. Um genau zu sein: 23 Titel. Zehn weitere Erfolge konnte der scheidende Mittelfeldmann von Real auch mit Bayern München gewinnen, dazu kommt noch der WM-Titel 2014 mit dem DFB-Team.

Mit dieser beeindruckenden Titelsammlung gehört Kroos nicht nur zu den erfolgreichsten deutschen Spielern der Geschichte: Er ist nun der erfolgreichste deutsche Fußballer überhaupt. Denn mit dem Gewinn des CL-Titels gegen Borussia Dortmund sicherte sich Kroos Titel Nummer 34 seiner (noch) aktiven Karriere.

Damit lässt der 34-Jährige seinen Nationalmannschaftskollegen Thomas Müller hinter sich, der vor dieser Saison noch dieses Ranking anführte (33 Titel). Somit beendet Kroos seine Vereinskarriere auf dem absoluten Höhepunkt. Krönen kann er diese noch mit dem Pokal bei der Europameisterschaft im eigenen Land, seinem letzten Turnier als aktiver Spieler. Zudem schloss er mit jetzt sechs Titeln in der Königsklasse ebenso wie Luka Modric, Carvajal und Kapitän Nacho zu Rekordhalter Paco Gento (1956 bis 1966) auf.

Alaba holte mehr Titel als Kroos

Aus österreichischer Sicht gibt es aber einen Spieler, der die Topmarke von Kroos übertrifft. David Alaba holte bislang ganze 37 Titel, damit schlägt er seinen deutschen Teamkollegen im Vergleich. Der aktuell verletzte ÖFB-Kapitän gewann bis dato zehn internationale Titel, darunter je zweimal die Champions League mit Bayern und Real, außerdem bejubelte Alaba je dreimal den Europäischer Supercup und die Club-WM.

Mit Bayern holte Alaba zehn Meistertitel und je sechsmal den DFB-Pokal und den deutschen Supercup. Seit seinem Wechsel zu Real Madrid 2022 wurde der Wiener zwei Mal spanischer Meister, gewann einmal die Copa del Rey und zweimal die Supercopa.

