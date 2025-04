Bayern-Meisterparty trotz Laimer-Assists vertagt – Später Schock für Ilzer

Die Entscheidung um den Titel in der deutschen Bundesliga ist vertagt worden. Bayern München gewann auch dank zweier Assists von Konrad Laimer gegen Mainz 05 mit 3:0 und liegt drei Spiele vor Schluss weiter acht Punkte vor Bayer Leverkusen.

Der Titelverteidiger war am Samstag nämlich ebenfalls erfolgreich, feierte gegen Augsburg einen 2:0-Heimsieg. Das bedeutet, dass Bayern nächsten Samstag bei RB Leipzig aus eigener Kraft den 34. Titel fixieren kann. Der SC Freiburg feierte im Kampf um die Champions-League-Plätze mit einem 1:0 beim VfL Wolfsburg den dritten Sieg in Folge.

Laimer Vorlagengeber und Not-Linksverteidiger

Bayern zeigte gegen Mainz von Beginn weg eine hohe Passqualität und hatte das Spiel in der Allianz Arena unter Kontrolle. Rechtsverteidiger Laimer legte zunächst das 1:0 von Leroy Sané (27.) auf. Vor der Pause setzte er auch Michael Olise (40.) in Szene, der unwiderstehlich abschloss. In der Vorwoche hatte der Salzburger gegen Heidenheim noch selbst getroffen.

Bei Mainz war Phillipp Mwene in die Startelf zurückgekehrt, Nikolas Veratschnig kam nach 25 Minuten in die Partie. Nach der Pause witterten die Gäste kurz ihre Chance. Bayern hatte die Abwehr umgestellt, Laimer musste mangels fitter Alternativen plötzlich als Linksverteidiger agieren. Die Münchner ließen aber dennoch nichts mehr anbrennen, Eric Dier (84.) entschied mit seinem Treffer das Match. Randnotiz: Harry Kane wird nach einer unnötigen Gelben Karte nächste Woche in Leipzig nicht am Spielfeld stehen.

Späte Pleite für Ilzers Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim schlitterte gegen Borussia Dortmund indes erst in der Nachspielzeit in die nächste Niederlage. Pavel Kaderabek glich für das Team von Trainer Christian Ilzer in der 91. Minute zunächst aus, Waldemar Anton traf in der 95. zum 3:2-Endstand für Dortmund.

Alexander Prass blieb bei Hoffenheim auf der Ersatzbank. Holstein Kiel setzte sich in einem turbulenten Schlagabtausch gegen Borussia Mönchengladbach mit 4:3 durch.

Freiburg gegen zehn Wolfsburger erfolgreich

Für Ralph Hasenhüttls Wolfsburger wurde es gegen Freiburg die siebente Partie in Serie ohne Sieg. Dabei mussten die Niedersachsen die meiste Zeit über zu zehnt agieren. Freiburgs österreichischer Stürmer Junior Adamu wurde nach gut 20 Minuten Opfer eines schweren Fouls von Maximilian Arnold, der deswegen die Rote Karte ausfasste.

Mit Wiederanpfiff kam Michael Gregoritsch für Adamu in die Partie und der SC schrieb durch Max Rosenfelder (49) an. Patrick Wimmer war bei Wolfsburg bis zur 78. Minute im Einsatz, bei Freiburg spielte Philipp Lienhart wie üblich durch.

Leverkusen war gegen Augsburg die bessere Mannschaft, strahlte dabei aber keinen Glanz aus. Patrik Schick besorgte in der 13. Minute die Führung, Emiliano Buendia (45.+1) erhöhte kurz vor dem Pausenpfiff. Die zweite Hälfte plätscherte ohne wesentliche Höhepunkte dahin.