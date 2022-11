Bayern München zu Gast bei der Hertha und der BVB gegen Bochum: der Super Samstag der Deutschen Bundesliga live und exklusiv bei Sky

Hasan Salihamidzic am Sonntag ab 18:00 Uhr bei Sky90, außerdem Lothar Matthäus, Steffen Freund und Jochen Drees

Zwei Wochen bevor die Deutsche Bundesliga in die WM- und Winterpause geht, bleibt das Rennen an der Tabellenspitze spannend. Nur vier Punkte trennen das Spitzenquartett Union Berlin, FC Bayern, SC Freiburg und Borussia Dortmund, nur unwesentlich dahinter befinden sich gleich mehrere Vereine in Sichtweite. In die nächste Runde geht der Kampf um die Spitzenposition am Samstag.

Bereits ab 14:00 Uhr berichtet Sky live vom 13. Spieltag der Deutschen Bundesliga. Moderator Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann begrüßen die Zuschauer:innen zum „tipico Countdown“ und stimmen sie auf die Spiele des Nachmittags ein. Der Tabellenzweite Bayern München ist bei Hertha BSC zu Gast, parallel empfängt der BVB den VfL Bochum. Die Bochumer hoffen, nach dem jüngsten Aufschwung endlich auch auswärts zu punkten, nachdem es zuletzt in Leipzig, Stuttgart und Wolfsburg jeweils vier Gegentore setzte. In den weiteren Spielen des Nachmittags treffen die TSG Hoffenheim auf RB Leipzig, der FC Augsburg auf Eintracht Frankfurt sowie der 1. FSV Mainz 05 auf den VfL Wolfsburg.

Alle fünf Spiele des Nachmittags überträgt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.

Im Anschluss treffen Werder Bremen und der FC Schalke aufeinander. Die beiden Aufsteiger erleben bislang komplett unterschiedliche Saisons: während die Bremer mit einer der besten Offensiven der Liga am oberen Tabellendrittel schnuppern, liegen die Königblauen mit den wenigsten geschossenen Toren auf dem letzten Tabellenplatz. Ab 17:30 Uhr begrüßen Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer:innen an der Weser. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an.

„Matchplan“ am Donnerstag und „Bundesliga – Deine Vorschau“ am Freitag mit den Highlights des Freitagabendspiels

Zur Einstimmung auf die Partie in Berlin widmet sich Sky bereits am Donnerstagabend um 20:00 Uhr in „Matchplan“ der Partie zwischen der Hertha und dem FC Bayern. In der Taktik-Challenge bei Moderator Jan Henkel diskutieren Hannes Wolf und Sven Bender das mögliche taktische Verhalten beider Mannschaften.

Eingeläutet wird das Wochenende der Deutschen Bundesliga bei Sky am Freitagabend ab 21:30 Uhr in „Bundesliga – Deine Vorschau“, in der Moderator Yannick Erkenbrecher gemeinsam mit Ray Yabo den anstehenden Bundesliga-Spieltag bespricht. Im Anschluss zeigt Sky ab 22:30 Uhr direkt nach Spielende eine ausführliche Zusammenfassung des Freitagabendspiels zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart.

„Dein Fußball Sonntag – Die Show“ mit den Highlights der Sonntagsspiele

Nach den Live-Übertragungen der Sonntagsspiele der 2. Deutschen Bundesliga beginnt um 16:30 Uhr „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ mit Yannick Erkenbrecher und Mirko Slomka, in deren Verlauf in „Highlights XXL“ direkt nach Abpfiff ausführliche Spielzusammenfassungen der beiden Bundesliga-Sonntagsspiele von knapp einer Viertelstunde Länge gezeigt werden – schneller nach Spielende und ausführlicher als Highlights irgendwo sonst zu sehen sind. Um 17:30 Uhr gibt es die Highlights der Begegnung des Tabellenführers Union Berlin bei Bayer Leverkusen und um 19:30 Uhr die Zusammenfassung der Partie zwischen dem SC Freiburg und dem 1. FC Köln.

In „2. Liga – 1. Sahne“ wird zuvor nochmals der Spieltag der 2. Bundesliga analysiert und abgerundet.

„Sky90“ mit Hasan Salihamidzic

Komplettiert wird der Spieltag der Deutschen Bundesliga bei „Sky90“. Ab 18:00 Uhr begrüßt Moderator Patrick Wasserziehr Hasan Salihamidzic im Studio. Der Sportvorstand des FC Bayern München äußert sich zur bisherigen Bundesliga-Saison des Rekordmeisters, der überstandenen Schwächephase vor einigen Wochen und dem souveränen Durchmarsch durch die Champions-League-Gruppenphase.

Darüber hinaus ist Steffen Freund zu Gast. Der Europameister und Champions-League-Sieger spielte in der Bundesliga für den FC Schalke und den BVB, anschließend in Premier League für Tottenham Hotspur. Seit einigen Jahren begleitet er für RTL die deutsche Nationalmannschaft sowie die deutschen Vereine in der UEFA Europa League.

Außerdem ist Jochen Drees Teil der Runde. Als Leiter Technologie und Innovation der DFB Schiri GmbH ist er vor allem für die Umsetzung des VAR verantwortlich und äußert sich in dieser Funktion auch regelmäßig zu strittigen Szenen. Zuletzt sorgte der nicht gegebene Elfmeter nach Foul von Adeyemi an Lindström im Topspiel zwischen Frankfurt und dem BVB für Aufregung, bei dem der VAR nicht eingriff.

Komplettiert wird die Runde von Sky Experte Lothar Matthäus.

Alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga am Wochenende live

In der 2. Deutschen Bundesliga kommt es am Wochenende zu zwei Spitzenspielen. Am Freitagabend ab 18:00 Uhr berichtet Sky live und exklusiv von der Partie des Tabellenführers SV Darmstadt gegen den Fünften Hannover 96, am Samstag ab 12:30 Uhr heißt es Vierter gegen Dritter, wenn der 1. FC Heidenheim den SC Paderborn empfängt.

Darüber hinaus überträgt Sky am 15. Spieltag der 2. Deutschen Bundesliga unter anderem die Begegnungen zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC St. Pauli, dem HSV und Jahn Regensburg sowie das Topspiel am Samstagabend ab 20:00 Uhr. Wie gewohnt führen dann Stefan Hempel und Sky Experte Torsten Mattuschka durch die Übertragung, wenn Arminia Bielefeld den 1. FC Kaiserslautern empfängt.

Alle insgesamt neun Begegnungen der 2. Bundesliga überträgt Sky von Freitag bis Sonntag wahlweise als Einzelspiele und in der Sky Konferenz live.

Das beste TV-Erlebnis beim Bundesliga-Topspiel: UHD/HDR, Dolby Atmos, „Was hab ich verpasst?“-Funktion und Tactical Feed

An jedem Spieltag dürfen sich Sky Q Kund:innen auf spezielle Features freuen, mit denen sie die Spiele der Deutschen Bundesliga am „Super Samstag“ auf besondere Art und Weise erleben können. U.a. bietet Sky das Topspiel in bester UHD-HDR-Bildqualität an. Mit der „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion haben die Fans die Möglichkeit, Schlüsselmomente wie Tore, Elfmeter und Platzverweise während der Live-Übertragung jederzeit auf Knopfdruck abzurufen, ohne dabei das laufende Spiel verlassen zu müssen. Darüber hinaus stehen auf Sky Q die meisten Formate, Highlight-Sendungen und viele weitere Inhalte auch auf Abruf zur Verfügung.

Seit dieser Bundesliga-Saison geht Sky noch einen Schritt weiter und überträgt das „tipico Topspiel der Woche“ auch mit dem besten immersiven Klangerlebnis in Dolby Atmos®.

Der 13. Spieltag der Deutschen Bundesliga bei Sky

Donnerstag:

20:00 Uhr: „Matchplan“ zu Hertha BSC – FC Bayern München mit Hannes Wolf und Sven Bender auf Sky Sport Bundesliga

Freitag:

18:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 bis 3

21:00 Uhr: „Meine Geschichte – das Leben von Sascha Mölders“ auf Sky Sport Bundesliga

21:30 Uhr: „Bundesliga – Deine Vorschau“ auf Sky Sport Bundesliga

22:30 Uhr: „Highlights XXL“ mit Borussia Mönchengladbach – VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga

Super Samstag:

12:30 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 bis 5

14:00 Uhr: „tipico Countdown“ + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event

15:15 Uhr: Hertha BSC – FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:15 Uhr: Borussia Dortmund – VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 3

15:15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim – RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 4

15:15 Uhr: FC Augsburg – Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 5

15:15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 – VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga 2

17:30 Uhr: „tipico Topspiel der Woche“ SV Werder Bremen – FC Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Top Event und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

20:00 Uhr: 2. Bundesliga live mit dem Topspiel Arminia Bielefeld – 1. FC Kaiserslautern auf Sky Sport Bundesliga 2, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event

21:15 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga

Super Sonntag:

13:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 6

16:00 – 16.30 Uhr: 2. Liga – „1. Sahne: Dein Rückblick“ auf Sky Sport Bundesliga

16:30 – 20.15 Uhr: „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ auf Sky Sport Bundesliga

17:30 – 18.00 Uhr: „Highlights XXL“ mit Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga

18:00 Uhr: „Sky90 – die Fußballdebatte“ mit Hasan Salihamidzic, Lothar Matthäus, Steffen Freund und Jochen Drees und auf Sky Sport Bundesliga

19:30 – 20.00 Uhr: „Highlights XXL“ mit SC Freiburg – 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga

23:00 Uhr: „Bundesliga kompakt“ auf Sky Sport Bundesliga

Montag:

18:30 Uhr: „Glanzparade – die Show mit Buschmann und Fuss“ auf Sky Sport Bundesliga

