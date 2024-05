Bayern nach Sieg gegen Wolfsburg wieder Zweiter

Der FC Bayern hat sich am Sonntag in der deutschen Bundesliga wieder auf Platz zwei geschoben. Die mit einer B-Elf angetretenen Münchner – Konrad Laimer wurde in der 74. Minute eingewechselt – kamen gegen den VfL Wolfsburg zu einem 2:0-Heimsieg, die Tore erzielten Lovro Zvonarek (4.) und Leon Goretzka (13.). Wolfsburg-Coach Ralph Hasenhüttl tauschte Patrick Wimmer zur Pause aus.

Davor hatte Hoffenheim Darmstadt auswärts 6:0 besiegt und hat damit weiter gute Chancen auf die Europacup-Teilnahme. Die Hoffenheimer Tore erzielten Ihlas Bebou (2./51.), Maximilian Beier (6./44.), Pavel Kaderabek (22.) und Ozan Kabak (26.). Florian Grillitsch leistete die Vorarbeit zum ersten und dritten Treffer. Sein Team stellte seinen höchsten Sieg in der Bundesliga-Geschichte ein (2018 gegen Köln).

Die Hoffenheimer belegen nun den siebenten Platz, dieser berechtigt zumindest zur Teilnahme am Play-off für die Conference League und bestenfalls zur Teilnahme an der Europa League. Platz sechs und eine eventuelle Champions-League-Qualifikation – im Fall des Champions-League-Titels von Dortmund – ist weiter möglich.

(APA)/Beitragsbild: Imago