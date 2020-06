Bayern nach Sieg über Frankfurt im Pokal-Finale

Titelverteidiger Bayern München steht auch in diesem Jahr im Finale des DFB-Pokals. Der deutsche Fußball-Rekordmeister und -Cupsieger setzte sich im Semifinale am Mittwochabend in München gegen Eintracht Frankfurt 2:1 (1:0) durch. Das Finale soll am 4. Juli im Berliner Olympiastadion stattfinden, Gegner ist Bayer Leverkusen.

Die Treffer für Bayer erzielten Ivan Perisic (14.) und Robert Lewandowski (74.), dazwischen hatte Danny da Costa (69.) für Frankfurt eingenetzt. Bei der vom Vorarlberger Adi Hütter trainierten Eintracht spielte ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger durch, Stefan Ilsanker war bis zur 77. Minute für die Gäste im Einsatz. David Alaba stand für die Bayern über 90 Minuten seinen Mann in der Abwehr.

Bayern dominierte die Partie in der ersten Hälfte quasi nach Belieben und spielte sich zahlreiche Möglichkeiten heraus. Die Hütter-Elf musste sich glücklich schätzen, dass sie nach dem 1:0 durch Perisic, der per Kopf traf, bis zur Halbzeitpause nicht deutlicher in Rückstand geriet. Alaba dirigierte das Spiel der Bayern souverän aus der Zentrale der Innenverteidigung.

Müller: “Müssen in der Pause 3,4:0 führen”

Nach Wiederbeginn wirkten die Bayern jedoch schläfrig und ließen Frankfurt aufkommen. Eine schön anzusehende Kombination brachte der Eintracht dann in der 69. Minute den Ausgleich. Der keine vier Minuten vorher eingetauschte Da Costa schloss nach Assist des ebenfalls eingewechselten Daichi Kamada mit links im Strafraum ab. Die gesamt Bayern-Defensive um Abwehrchef Alaba wirkte dabei passiv.

Doch wie aus dem Nichts glückte dem Cup-Titelverteidiger der sofortige Gegenschlag. Lewandowski, der Torschütze zum Dienst, traf in der 74. Minute zum 2:1. Erst nach einer kurzen VAR-Kontrolle – strittig war eine mögliche Abseitsposition von Alphonso Davies – zählte das Tor. Diesen Rückschlag konnten die Frankfurter bis zum Schlusspfiff nicht mehr wettmachen.

Der FC Bayern geht damit Anfang Juli auf seinen 20. Pokal-Titel los. In der Bundesliga steht der Club vor dem Gewinn der 30. Meisterschaft.

Artikelbild: GEPA