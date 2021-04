Bayern-Präsident Hainer setzt weiter auf Flick und Salihamidzic

Präsident Herbert Hainer plant beim deutschen Fußball-Bundesligisten FC Bayern mit einer erfolgreichen Zusammenarbeit von Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic für die Zukunft. “Wir sind ganz klar der Überzeugung, wir wollen mit beiden arbeiten. Sie haben beide den Erfolg der letzten eineinhalb Jahre zusammen gehabt und wir waren super-erfolgreich”, sagte Hainer am Sonntag bei “Sky90”.

Er sei fest davon überzeugt, dass man dies auch in der Zukunft haben könne. Beide hätten als ehemalige Bayern-Profis das “Bayern-Gen” und strebten nach dem Erfolg für den deutschen Fußball-Rekordmeister.

Zwischen Flick und Salihamidzic gab es in dieser Saison wiederholt Differenzen. “Intern ist das Verhältnis ganz anders, als es oftmals nach draußen dargestellt wird”, sagte Hainer in dem TV-Talk. “Natürlich arbeiten wir daran, dass wir die zwei wieder so hinkriegen, dass sie nicht nur professionell zusammenarbeiten, sondern dass sie es auch beide aus Freude und Überzeugung miteinander tun.” Das sei alles nicht die erste Aufgeregtheit beim FC Bayern und werde wahrscheinlich auch nicht die letzte sein, sagte Hainer. Seit November 2019 ist er als Präsident der Nachfolger von Uli Hoeneß.

(APA)