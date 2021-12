Der FC Bayern München bietet Medienberichten zufolge Marc Roca in Italien an. Wie Il Romanista berichtet, sei die AS Rom interessiert an einer Verpflichtung. Sowohl eine Leihe ab Januar als auch ein Kauf sollen möglich sein.

Rocas Vertrag läuft noch bis 2025 beim FC Bayern. Bisher kam er seit seinem Wechsel vor etwas über einem Jahr nur auf zwölf Einsätze für die Bayern-Profis.

Bild: Imago