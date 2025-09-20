Bayern schlagen Ilzers Hoffenheim – Premierensieg für HSV

Der FC Bayern steht in der deutschen Fußball-Bundesliga weiter mit weißer Weste da. Die Münchner setzten sich am Samstag auswärts gegen Christian Ilzers Hoffenheim 4:1 durch und halten damit nach vier Runden bei vier Siegen. Der Hamburger SV durfte mit dem Heim-2:1 gegen Heidenheim den ersten vollen Erfolg seit dem Wiederaufstieg bejubeln. Junior Adamu traf bei Freiburgs 3:0 in Bremen, Werder-Profi Romano Schmid vergab kurz danach einen Elfmeter. Mainz gewann in Augsburg 4:1.

Die Bayern hatten mit Hoffenheim zunächst große Probleme. Die TSG erwies sich als gefährlichere Mannschaft, die in der 14. Minute Pech hatte, als Fisnik Asllani nach schwerem Patzer von Manuel Neuer nur die Stange traf. Kurz vor und nach der Pause sorgte Harry Kane für die Vorentscheidung. Der Engländer scorte nach einem flach zur Mitte gespielten Corner per Direktschuss (44.) und verwandelte einen Hand-Elfmeter (48.). Als Draufgabe sorgte Kane neuerlich aus einem Penalty für das dritte Tor des Rekordchampions (77.), Vladimir Coufal gelang noch Resultatskosmetik (82.), Serge Gnabry zeichnete für den Endstand verantwortlich (99.). Laimer spielte bei den Münchnern als Linksverteidiger ebenso durch wie auf der Gegenseite Alexander Prass.

Adamu trifft wieder bei Freiburg-Sieg

Deren Landsmann Adamu erzielte bei Freiburgs 3:0 in Bremen aus kurzer Distanz das 2:0 (54.). Für den im Sommer 2023 zu den Breisgauern gewechselten Ex-Salzburg-Profi war es erst das zweite Ligamatch für Freiburg mit einem Torerfolg – davor hatte er lediglich am 14. September 2024 gegen Bochum gescort, damals im Doppelpack. Adamu war auch am dritten Treffer der Gäste, einem Eigentor von Karim Coulibaly (75.), maßgeblich beteiligt und durfte in der 85. Minute vom Platz. Sein Clubkollege Philipp Lienhart wurde in der 91. Minute ausgewechselt.

Romano Schmid scheiterte für Werder mit einem Strafstoß an Keeper Noah Atubolu (59.) und wurde in der 73. Minute ausgetauscht, Marco Friedl und Marco Grüll waren über die komplette Distanz im Einsatz. Werders Lokalrivale HSV holte den ersten vollen Erfolg seit dem Oberhaus-Comeback, beim Heim-2:1 gegen Heidenheim fehlte Mathias Honsak bei den Gästen wegen einer Muskelverletzung. Phillipp Mwene durfte beim 4:1 seiner Mainzer in Augsburg bis zur 81. Minute mitwirken, Nikolas Veratschnig kam bei den Siegern in der 83. Minute.

(APA) / Bild: Imago