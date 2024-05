Bayern-Schock! Gnabry früh verletzt ausgewechselt

FC Bayern-Profi Serge Gnabry bleibt vom Verletzungspech verfolgt!

Der 28-jährige Offensivstar musste im Halbfinal-Rückspiel der Champions League bei Real Madrid (jetzt live auf Sky Sport Austria 1) bereits nach 27 Minuten verletzt vom Feld. Gnabry, der erste am vergangenen Spieltag beim 1:3 in Stuttgart sein Startelf-Comeback nach Muskelfaserriss gefeiert hatte, zog sich im Bernabeu eine Verletzung am hinteren linken Oberschenkel zu.

Für Gnabry ist es schon die fünfte Verletzung in dieser Saison. Für den deutschen Nationalspieler kam Alphonso Davies in Madrid in die Partie.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago