Bayern-Schock! Lange Pause für Boey

Hiobsbotschaft für den FC Bayern kurz vor dem Start in die neue Champions-League-Saison: Sacha Boey fällt in den kommenden Wochen aus.

Der Rechtsverteidiger hat sich am Sonntag im Training einen Meniskusriss im linken Knie zugezogen und wurde bereits operiert, wie der deutsche Rekordmeister bekanntgab. Der 24-Jährige wird den Münchnern laut Mitteilung „mehrere Wochen“ fehlen.

Auch Stanisic fällt noch wochenlang aus

Boey stand am Wochenende beim 6:1-Sieg bei Holstein Kiel noch in der Startelf, auch für den Auftakt in der Champions League am Dienstag (21 Uhr) gegen Dinamo Zagreb galt der Franzose als Kandidat für die erste Elf.

Nach Josip Stanisic (Außenbandriss) muss Bayern-Trainer Vincent Kompany in den nächsten Wochen damit auf einen weiteren Rechtsverteidiger verzichten. Alternativ stehen noch Joshua Kimmich und Konrad Laimer zur Verfügung.

(sport.sky.de)/Bild: Imago