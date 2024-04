Bayern-Sorgen vor Real-Kracher: Update zu Laimer und de Ligt

Droht dem FC Bayern gegen Real Madrid ein weiterer personeller Aderlass? Konrad Laimer und Matthijs de Ligt mussten gegen Eintracht Frankfurt angeschlagen ausgewechselt werden.

Die Sorgenfalten werden immer größer. Erst verletzte sich Konrad Laimer am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (2:1) im Laufe der ersten Halbzeit, später musste auch noch Matthijs de Ligt in der Pause ausgewechselt werden. Dem FC Bayern droht der nächste personelle Aderlass, hatten die Münchner doch bereits zuvor zahlreiche Ausfälle zu beklagen.

Beide Akteure könnten das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Real Madrid (Dienstag ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) verpassen. „Ich weiß nicht, ob es geht“, sagte de Ligt auf Sky-Nachfrage – und verließ das Stadion humpelnd mit einem dicken Verband am rechten Knie.

„Matthijs de Ligt hat Schmerzen am Innenband im Knie und Konny ist umgeknickt und hat eine Kapselverletzung im Knöchel. Beide so schmerzhaft, dass sie nicht weiterspielen konnten. Deshalb müssen wir jetzt abwarten, was die Bilder sagen und hoffen, dass wir es bis Dienstag hinbekommen“, sagte Trainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz nach dem Bundesliga-Heimsieg.

(sport.sky.de)/Bild: Imago