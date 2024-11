Bayern-Sportdirektor über Wanner: „Planen mit ihm unsere Zukunft“

Fünf Tore, zwei Assists und viel Spektakel: Die Auftritte von Supertalent Paul Wanner (18) beim 1. FC Heidenheim begeistern auch Sportdirektor Christoph Freund von Bayern München.

„Wir sind sehr happy und zufrieden über seine Entwicklung. Er macht richtig gute Spiele, macht viele Minuten, wir sind mit ihm auch immer im engen Austausch“, sagte Freund am Freitag vor dem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli (Samstag ab 15:15 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 2 – streame mit dem Sky X-Traumpass): „Er ist einfach ein Spieler, mit dem wir unsere Zukunft planen, der wichtig werden soll für den FC Bayern München in Zukunft.“

Bayern-Sportdirektor Freund: „Planen mit ihm in der Zukunft“

Daher ist eine weitere Ausleihe von Wanner an einen anderen Klub für die nächste Saison offenbar kein Thema. In München steht Wanner noch bis 2027 unter Vertrag, in der Vorsaison war der jüngste Bundesligaspieler in der Geschichte der Bayern an den SV Elversberg ausgeliehen, diese Saison sorgt der offensive Mittelfeldspieler in Heidenheim für Furore.

„Er soll die Saison so weiter gestalten, die nächsten Entwicklungsschritte gehen und alles andere werden wir mit Paul besprechen“, sagte Freund: „Aber wir vom FC Bayern München planen mit ihm in der Zukunft.“

(SID)/Beitragsbild: Imago