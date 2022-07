Bayern-Sportvorstand Salihamidzic äußert sich zu Laimer-Interesse

Große Pläne beim FC Bayern München: Im Exklusiv-Interview mit Sky bestätigt Sportvorstand Hasan Salihamidzic Gespräche mit Rennes-Profi Mathys Tel und äußert sich zu ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer.

„Wir müssen schauen, dass wir jetzt die letzten Details aus den anderen Transfers durchbekommen. Bei allem anderen werden wir sehen, was geht“, hält sich der FCB-Funktionär vorerst weiter bedeckt, was eine Verpflichtung des Leipzig-Profis betrifft. Hinsichtlich des Interesses am französischen Stürmertalent bestätigt er erste Gespräche.

Die aktuelle Transferzeit soll daher der Schlüssel zu einer besonders erfolgreichen Saison werden: „Wir versuchen, die Mannschaft so gut wie möglich zu machen. Wenn wir Gespräche geführt haben, haben wir versucht, die Spieler zu überzeugen, zu unserem Klub zu kommen. Die Mannschaft ist sehr gut, hat eine gute Struktur und ein gutes Alter. Die Spieler, die wir gefragt haben und die wir wollten, haben sich für uns entschieden und darüber sind wir froh. Aber jetzt müssen wir auch erst einmal gut spielen.“

VIDEO: Tel hat das Interesse des FC Bayern geweckt

Der zuvorigen Kritik an seiner Person will Salihamidzic indes keine zu große Bedeutung beimessen: „Ich glaube genauso wie vorher nicht alles schlecht war, ist jetzt nicht alles gut. Ich weiß das einzuschätzen. Wer mich kennt weiß, dass ich sehr bodenständig bin. Ich kann gut mit der einen aber auch mit der anderen Seite umgehen. Mir ist wichtig, dass nach außen dringt und dass auch die Fans wissen, dass wir alles, was wir tun, für den FC Bayern machen. Wir machen es für unsere Mannschaft und für den größtmöglichen Erfolg. Manchmal erlauben das eben die Situationen, die der Markt hergibt, teilweise passt die finanzielle Situation nicht. Doch manchmal ist es möglich, dass einige Sachen aufgehen. Und deswegen sind wir in dieser Zeit ganz gut drauf.“

(sport.sky.de).