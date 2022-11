Davies schreibt Geschichte! Bayern-Star erzielt erstes WM-Tor Kanadas

Alphonso Davies hat das erste WM-Tor in der Geschichte der kanadischen Fußball-Nationalmannschaft erzielt. Der Star von Bayern München traf am Sonntagabend im zweiten Gruppenspiel gegen Vizeweltmeister Kroatien bereits in der zweiten Minute zum 1:0.

Nach Götze 2014 ist er der erste Bayern-Profi, der wieder ein Tor in einer WM schießen konnte. Davies Treffer ist das früheste Tor in einem WM-Gruppenspiel seit dem Treffer von Clint Dempsey gegen Ghana bei der WM 2014. Dempseys Tor fiel damals nach bereits 29 Sekunden. Das Tor von Davies ist außerdem das bisher schnellste Tor der WM 2022.

Die Nordamerikaner nehmen in Katar erst zum zweiten Mal überhaupt an einer WM-Endrunde teil. Zum Auftakt hatte es ein unglückliches 0:1 gegen Belgien gegeben, Davies einen Handelfmeter verschossen. Bei der ersten Teilnahme vor 36 Jahren in Mexiko war der Außenseiter mit null Toren und null Punkten in der Vorrunde ausgeschieden.

(SID)/Bild: IMAGO