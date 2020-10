Bayern-Star Gnabry darf Quarantäne verlassen und nach Moskau

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry steht Salzburgs Gruppengegner Bayern München am Dienstag im zweiten Champions-League-Spiel der Saison bei Lok Moskau zur Verfügung. Der 25-Jährige dürfe die Corona-Quarantäne mit sofortiger Wirkung verlassen und werde die Reise nach Russland am Montag mitmachen. Das gaben die Bayern am Sonntag bekannt.

Nach seinem positiven Corona-Befund war Gnabry zuletzt zweimal negativ getestet worden. “Das Münchner Gesundheitsamt geht daher nun davon aus, dass der positive PCR-Test vom vergangenen Dienstag falsch-positiv war und hat daher die Quarantänemaßnahmen aufgehoben”, hieß es in einer Bayern-Stellungnahme.

Die Münchner hatten am Dienstag bekanntgegeben, dass Gnabry positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Der Clubkollege von ÖFB-Star David Alaba war daraufhin in häusliche Quarantäne gegangen und hatte das Champions-League-Auftaktspiel des Titelverteidigers gegen Atletico Madrid (4:0) sowie das Ligaspiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (5:0) verpasst. Salzburg trifft am 3. November daheim auf die Bayern.

