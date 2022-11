Bayern-Star liebäugelt offen mit Wechsel

via

via Sky Sport Austria

Benjamin Pavard hat in einem Interview mit der L‘Équipe mit einem Abschied vom FC Bayern geliebäugelt.

„Vielleicht ist es jetzt an der Zeit. Warum nicht ein neues Land entdecken? Das sportliche Projekt muss interessant sein“, so der 26-jährige Verteidiger. In München läuft sein Vertrag im Sommer 2024 aus.

„Es gab noch keine konkreten Gespräche über einen neuen Vertrag. Ich habe großen Respekt vor dem FC Bayern – ich bin nicht dagegen, ein neues Projekt zu entdecken“, sagte der Franzose gegenüber L’Equipe.

Zuletzt erhielt Noussair Mazraoui den Vorzug auf der Rechtsverteidigerposition. Mögliche neue Stationen könnte Pavard in der Premier League bei Manchester United oder dem FC Chelsea finden. Auch Atletico Madrid sei in der Verlosung.

(sport.sky.de)/Bild: Imago