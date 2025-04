Bayern-Star vor Wechsel zu Hütter-Klub

Eric Dier wird den FC Bayern verlassen und nach Saisonende ablösefrei zu Adi Hütters AS Monaco wechseln!

Was die L‘ Equipe am Dienstagabend berichtet hatte, kann Sky bestätigen. Gespräche über einen neuen Vertrag mit dem FC Bayern sind gescheitert. Vor allem, weil Bayern dem 31 Jahre alten Innenverteidiger nicht die Laufzeit bieten konnte, die ihm Monaco aller Voraussicht nach geben wird: 2027 + ein Jahr Option. Dier hat Max Eberl offiziell informiert.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Eberl lobte Dier noch zuletzt

Der Sportvorstand lobte Dier zuletzt nach dem Sieg gegen Mainz noch öffentlich: „Eric hat seit der Verletzung von Dayot Upamecano seine Wichtigkeit unterstrichen und gezeigt, wie solide er ist. Er ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns in dieser Phase.“

Sowohl Eberl als auch Dier hatten sich zuletzt noch optimistisch für eine Vertragsverlängerung gezeigt.

FC Bayern sucht nun Ersatz

Für den FC Bayern hat der Engländer bislang 45 Pflichtspiele absolviert und dabei zwei Tore erzielt und einen Treffer aufgelegt.

Teile der Mannschaft hatten bis Dienstagabend keine Info über Diers Abgang. Bayern sucht nun Ersatz und ist auch deshalb wieder in Gesprächen mit Jonathan Tah, wie Sky am Freitag in Transfer Update – die Show enthüllt hatte. Ein weiterer Kandidat ist Dean Huijsen vom AFC Bournemouth.

(sport.sky.de) / Bild: Imago