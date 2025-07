Bayern-Talent Wanner bei Bundesliga-Konkurrenz begehrt

Die Zukunft von Paul Wanner beim FC Bayern ist nach wie vor offen.

Nach Sky Sport Informationen gibt es neue Interessenten wie den HSV oder Borussia Mönchengladbach.

Wanners Vertrag in München ist noch bis 2027 gültig. In der vergangenen Saison spielte er beim 1. FC Heidenheim auf Leihbasis.

Der 19-jährige Deutsche ist in Dornbirn geboren – in den vergangenen Monaten gab es immer wieder Spekulationen, dass Wanner in Zukunft auch für das ÖFB-Team auflaufen könnte.

(sport.sky.de) / Bild: Imago