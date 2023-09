Bayern treffen auf Angstgegner Gladbach

Auch in der deutschen Fußball-Bundesliga wird der kommende Spieltag von letzten hektischen Aktivitäten auf dem Transfermarkt überlagert. Auch rund um das Topspiel zwischen Bayern München beim Angstgegner Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr/Live auf Sky) gibt es diverse Wechselgerüchte. „Wir versuchen, unsere Mannschaft zu ergänzen und zu verstärken“, sagte Trainer Thomas Tuchel am Freitag wenige Stunden vor Ablauf der Wechselfrist in Deutschland.

„Es scheint auf eine Last-Minute-Entscheidung hinauszulaufen“, sagte Tuchel zur angestrebten Verpflichtung des Portugiesen João Palhinha. Der 28-Jährige vom FC Fulham soll der von Tuchel gewünschte rein defensive Sechser im Münchner Kader werden und damit ein Konkurrent für ÖFB-Neuzugang Konrad Laimer. Für Palhinha sollen über 50 Millionen Euro Ablöse fällig werden.

Gravenberch vor Liverpool-Wechsel

Zugleich sucht der deutsche Rekordmeister nach den Abgängen von Benjamin Pavard (Inter Mailand) und Josip Stanisic (ausgeliehen nach Leverkusen) noch einen Defensivspieler, der rechts außen und innen verteidigen kann. „Das ist eine große Lücke, die da klafft“, sagte Tuchel. Ein Kandidat soll der deutsche Nationalspieler Armel Bella-Kotchap vom FC Southampton sein.

Tuchel verabschiedete in der Pressekonferenz zum Gladbach-Spiel den niederländischen Nationalspieler Ryan Gravenberch mit warmen Worten. Der 21-jährige Mittelfeldspieler wechselt zu Liverpool, dem kommenden Europa-League-Gegner des LASK. Die „Hauptproblematik“ in München sei für den Spieler gewesen, dass es die offensive Achterposition im Bayern-Spielsystem nicht gebe. Gravenberch war vor einem Jahr für 18,5 Mio. Euro von Ajax gekommen und soll nun für mehr als den doppelten Preis nach England wechseln.

Musiala fällt weiterhin aus

In Gladbach hoffen die Bayern auf den dritten Sieg im dritten Spiel, allerdings wird der deutsche-Nationalspieler Jamal Musiala nach einem Muskelfaserriss im Oberschenkel weiter fehlen. Tuchel kann wohl die Elf aufbieten, die gegen den FC Augsburg 3:1 gewonnen hat. Auch Abwehrspieler Minjae Kim soll nach einer Wadenverhärtung und einem Tag Trainingspause im Borussia-Park auflaufen können. Gegen Gladbach kassierten die Bayern in den letzten fünf Duellen aber drei Niederlagen, zweimal endete das Spiel unentschieden.

Am Sonntag (17.30 Uhr) steht dann ein weiteres Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Union Berlin und RB Leipzig auf dem Programm. Während die Berliner um Kapitän Christopher Trimmel einen ausgezeichneten Saisonstart mit zwei 4:1-Siegen erwischten und sich in der Champions League unter anderem auf Real Madrid und Napoli freuen dürfen, stehen die Leipziger nach zwei Spielen mit drei Punkten da. Nach dem Auftakt-2:3 in Leverkusen sammelte die Elf mit den ÖFB-Kickern Xaver Schlager, Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner beim 5:1 gegen Stuttgart aber wieder reichlich Selbstvertrauen.

Quelle: APA/ Bild: Imago