Bayern überrollt Aufsteiger Kiel

Mit einer Machtdemonstration hat der FC Bayern München erstmals in diesem Jahr wieder die Tabellenführung in der deutschen Fußball-Bundesliga übernommen.

Die Münchner von Trainer Vincent Kompany setzten sich am Samstag auswärts gegen Aufsteiger Holstein Kiel locker mit 6:1 (4:0) durch und haben nach drei Runden als einziges Team neun Punkte auf dem Konto. ÖFB-Legionär Konrad Laimer wurde beim deutschen Rekordmeister in der 64. Minute eingewechselt.

Die Bayern gingen in Kiel bereits nach 14 Sekunden durch Jamal Musiala in Führung. Harry Kane mit einem Dreierpack (7., 43., 91./Foulelfmeter), ein Eigentor von Nicolai Remberg (13.) und der eingewechselte Michael Olise (65.) sorgten für klare Verhältnisse. ÖFB-Kicker Benedikt Pichler traf für die Kieler in der 47. Minute die Latte, „Joker“ Armin Gigovic (82.) gelang in der Schlussphase der Ehrentreffer. Der bisherige Tabellenführer Heidenheim hatte am Freitag eine 2:4-Niederlage bei Borussia Dortmund kassiert.

(APA)

