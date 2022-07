Bayern und Barça verkünden Lewandowski-Wechsel offiziell

via

Der Wechsel stand seit Tagen fest, jetzt ist er offiziell: Wie der FC Barcelona und Bayern München am Dienstagabend zeitgleich mitteilten, spielt Robert Lewandowski ab sofort für die Katalanen.

„Nachdem sich die beiden Vereine bereits mündlich auf einen Transfer verständigt hatten, sind nun alle Modalitäten geklärt“, teilte der FC Bayern mit.

Bei Barca unterschrieb Lewandowski (33) einen Vierjahresvertrag mit einer Ausstiegsklausel von 500 Millionen Euro. Die Ablösesumme beträgt laut offizieller Mitteilung der Spanier 45 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro möglicher Zusatzzahlungen. Lewandowski war bereits am Sonntag in Miami bei seinem neuen Team eingetroffen.

