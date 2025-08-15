Bayern und VfB heiß auf „Nick-Woltemade-Pokal“

Der FC Bayern und der VfB Stuttgart spielen um den ersten Titel der Saison. Doch eine Personalie überlagert den Supercup.

Es geht um den Franz Beckenbauer-Supercup – doch längst ist das brisante Duell zwischen Meister FC Bayern und DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart zum „Nick-Woltemade-Pokal“ mutiert. Wenn am Samstag (20.30 Uhr – live auf Sky Sport Bundesliga) der erste Titel der Saison ausgespielt wird, dreht sich ganz viel um den Jungstar, der so gerne nach München will, aber wohl bei den Schwaben bleiben muss.

Für den 23-Jährigen wird die Partie in Stuttgart zum ultimativen Stresstest, alle Augen werden auf Woltemade gerichtet sein – auch wenn beide Seiten vor dem Südgipfel bemüht waren, das Sommertheater möglichst klein zu halten.

Bayern-Spordirektor Freund: „Gibt da keinen neuen Stand“

Auch Bayerns Sportdirektor Christoph Freund wollte am Freitag nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen. „Es wird über Deadlines, über alle möglichen Ultimaten, über Zahlen gesprochen. Wir haben uns eigentlich nie dazu geäußert – und das werden wir auch jetzt nicht machen. Es gibt da keinen neuen Stand“, sagte Freund.

Man spiele gegen den VfB, ergänzte er, „dort ist der Spieler unter Vertrag. Und ich glaube, das gebührt auch der Respekt, dass wir jetzt am Tag vor dem Spiel nicht noch einmal irgendwelche Diskussionen anfangen.“

VfB Stuttgart bleibt stur

Zuvor hatte schon VfB-Coach Sebastian Hoeneß wenig Lust verspürt, den ganzen Wirbel erneut zu kommentieren. „Es ist so viel darüber gesprochen worden von allen Seiten. Da gibt es von meiner Seite auch nichts mehr hinzuzufügen“, sagte er, um dann aber doch noch zu ergänzen: „Nick ist Teil unserer Mannschaft und ein ganz, ganz wichtiger Baustein für unser Team. An der Sachlage hat sich überhaupt nichts verändert.“

Heißt: Der VfB bleibt im Poker stur. Bereits unter der Woche hatte der Klub ein verbessertes Angebot aus München, das insgesamt bei rund 64 Million Euro liegen soll, abgelehnt. Auch Woltemade selbst soll bei Vorstandschef Alexander Wehrle und Sportvorstand Fabian Wohlgemuth mit seinem Anliegen abgeblitzt sein.

Trotz des ganzen Wirbels sieht Hoeneß keine besondere psychologische Unterstützung für seinen Angreifer vor. „Natürlich beobachtet man die Situation, aber es hat sich jetzt nicht so entwickelt, dass ich das Gefühl hätte, da entsprechend darauf reagieren zu müssen“, sagte er.

Hoeneß: „Werden bereit dazu sein“

Viel lieber sprach Hoeneß ohnehin über die erste Titelchance der Saison. „Das ist ein Spiel gegen zweifelsfrei die beste Mannschaft in Deutschland, eine der besten Mannschaften in Europa. Trotzdem rechnen wir uns Chancen aus, auch wenn wir wissen, dass wir wahrscheinlich über uns hinaus wachsen müssen. Aber wir werden bereit dazu sein“, sagte Hoeneß selbstbewusst.

Der VfB gewann den Supercup erst einmal (1993), die Bayern schon zehnmal. Auch wenn die Bedeutung nicht ganz so groß ist. „Für uns ist jeder Titel wichtig. Es gibt bei uns keine Zweifel, dass es ein wichtiges Spiel ist“, unterstrich Trainer Vincent Kompany. Auch Freund bezeichnete den Supercup als „Auszeichnung. Es ist doch schön, wenn man gleich im ersten Pflichtspiel der Saison was gewinnen kann.“

Keeper Nübel fällt aus

Beim VfB fällt Torwart Alexander Nübel mit einer Ellenbogenverletzung aus, dafür ist der zuletzt angeschlagene Angelo Stiller einsatzfähig. Bei den Bayern wird Kingsley Coman fehlen, der nach zehn Jahren in München für bis zu 35 Millionen Euro zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien wechseln wird.

Nach Thomas Müller, Leroy Sané und Mathys Tel ist der Franzose bereits der vierte Abgang beim deutschen Rekordmeister in der Offensive. Der ehemalige Leipziger Christopher Nkunku wird als Nachfolger gehandelt. „Wir sind sehr gut aufgestellt. Die Quantität ist geringer, aber es ist noch zwei Wochen Transferzeit. Wir halten da die Augen natürlich offen“, sagte Freund: „Wir schließen nichts aus.“ Auch nicht einen Transfer von Nick Woltemade?

(SID)/Beitragsbild: Imago