Bayern verkünden Abschied von Martinez

via

via Sky Sport Austria

Nun ist es offiziell. Javier Martinez wird den FC Bayern nach der Saison verlassen.

Das gaben die Münchner am Dienstag auf ihrere Homepage bekannt. “Der FC Bayern und Javi Martinez sagen nach neun gemeinsamen, sehr erfolgreichen Jahren einander Servus und aus tiefstem Herzen vielen Dank. Verein und Spieler haben sich einvernehmlich darauf verständigt, den am 30. Juni auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern”, heißt es in der Mitteilung.

https://twitter.com/FCBayern/status/1389569784514240512

Martinez kam aus Bilbao

Die Bayern hatten den Spanier 2012 von Athletic Bilbao verpflichtet. Während seiner Zeit beim Rekordmeister gewann er zweimal das Triple.

“Ich bin sehr stolz und glücklich, dass ich neun Jahre lang Teil der FC Bayern-Familie sein durfte. Ich möchte mich bei diesem großartigen Verein und vor allem bei unseren Fans bedanken – Ihr habt München zu meiner Heimat gemacht! Diese neun Jahre werde ich nie vergessen.

Schon am ersten Tag habe ich das ,Mia san mia’ und das Besondere am FC Bayern gespürt. Ich habe diesen Verein gelebt, immer alles für ihn gegeben und bin sehr glücklich über die vielen Titel, die wir gemeinsam gewonnen haben. Der FC Bayern und seine Fans werden immer in meinem Herzen bleiben. Muchas gracias, Dankeschön, Servus – wir sehen uns!”, wird Martinez auf der Homepage der Bayern zitiert.

Beitragsbild: DPA