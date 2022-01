Bayern verlängern mit Top-Talent Wanner – Booth bleibt bis Sommer

Bayern München hat den Vertrag mit Talent Paul Wanner verlängert. Die genaue Laufzeit nannte der Club am Montag nicht.

Aufgrund coronabedingter Personalprobleme hatte Wanner zu Jahresbeginn sein Debüt bei den Münchnern gefeiert. Nach seiner späten Einwechslung wurde er mit 16 Jahren und 15 Tagen zum jüngsten Bundesligaspieler in der Historie der Bayern. Der Sohn einer Österreicherin ist deutsch-österreichischer Doppelstaatsbürger, im Nachwuchs spielt er für Deutschlands U17.

Kein sofortiger Wechsel für Ex-St. Pöltner Booth

Der FC Bayern kassiert nun doch noch keine Ablöse für Taylor Booth: Nach Sky Informationen ist ein Sofortkauf jedoch geplatzt. Booth wird bis zum Sommer bei den Bayern bleiben.

Taylor Booth ist am Sonntag bei Holland-Klub Utrecht als ablösefreier Neuzugang für den Sommer vorgestellt worden. Er kommt vom FC Bayern München. Der Erstligist hat den 20 Jahre alten Rechtsverteidiger mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet. Im Frühjahr der vergangenen Saison kickte der Youngster beim SKN St. Pölten in der ADMIRAL Bundesliga.

Wie Sky am Sonntag berichtete, hatte Utrecht dem FC Bayern ein Angebot unterbreitet, um Booth schon in der Winterpause in die Eredivisie zu lotsen. Dieser Sofortkauf ist nach Sky Informationen aber geplatzt. Der FC Bayern hat das Angebot aus Utrecht abgelehnt, womit Booth bis zum Sommer in München bleiben wird.

In der Regionalliga Bayern kam Booth in dieser Saison auf bislang 15 Pflichtspiele. Dabei erzielte er ein Tor und lieferte fünf Assists. Bei den Profis kam er in der ersten Runde des DFB-Pokals zum Einsatz.

(APA/skysport.de) / Bild: Imago