Bayern vs. Leipzig im DFB-Pokal & Premier League heute live auf Sky

Das DFB-Pokal-Viertelfinale Bayern München vs. RB Leipzig live ab 20:15 Uhr auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event (mit Sky-X das Spiel live streamen)

Oliver Glasner mit Crystal Palace gegen den FC Burnley – ab 20:20 Uhr live auf Sky Sport 3

Ebenfalls heute empfängt der AFC Sunderland den FC Liverpool – ab 21:05 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Am heutigen Mittwoch trifft Bayern München zu Hause auf RB Leipzig mit Christoph Baumgartner, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald. Die Sachsen mussten sich in der Liga bereits zweimal gegen die Bayern geschlagen geben – insgesamt mit 1:11 Toren. Gelingt ihnen nun die Revanche im Pokal?

Das Viertelfinale des DFB–Pokals live bei Sky Sport

Mittwoch:

20:15 Uhr: FC Bayern München – RB Leipzig live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nachdem Oliver Glasner und seine Mannschaft am Wochenende ihre Sieglosserie mit einem 1:0-Erfolg beim Erzrivalen Brighton & Hove Albion beenden konnten, steht für die Eagles am Mittwoch das Duell mit dem FC Burnley an. Die Clarets warten seit 16 Spielen auf einen Sieg und benötigen dringend Punkte im Abstiegskampf. Können sie diese gegen Crystal Palace holen, oder bleiben sie auch im 17. Spiel in Folge ohne Erfolg? Dieses Spiel ist ab 20:20 Uhr live zu sehen.

Glasner. – Eine Sky Sport Austria Dokumentation



Ebenfalls tritt der FC Liverpool heuet Abend beim AFC Sunderland an. Die Reds mussten sich am Sonntag Manchester City erst spät mit 1:2 geschlagen geben, während Sunderland am Samstag eine 0:3-Auswärtsniederlage bei Arsenal hinnehmen musste. Welche der beiden Mannschaften gelingt es, direkt wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden? Die Antwort auf diese Frage gibt es ab 21:05 Uhr live.

Mittwoch:

20:20 Uhr: Manchester City – FC Fulham live auf Sky Sport 1

20:20 Uhr: Aston Villa – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 2

20:20 Uhr: Crystal Palace – FC Burnley live auf Sky Sport 3

20:20 Uhr: Nottingham Forest – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 4

21:05 Uhr: AFC Sunderland – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Donnerstag:

20:50 Uhr: FC Brentford – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Beitragsbild: Imago