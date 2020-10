Bayern vs. Leipzig Top-Spiel! DFL-Spieltage 9 bis 12 genau terminiert

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Mittwoch die genaue Terminierung der Spieltage 9 bis 12 bekanntgegeben. Die Partie zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig am 10. Spieltag ist dabei das Top-Spiel-Highlight.

Die Spiele der Bundesliga im Überblick:

9. Spieltag:

27.11.2020 – Fr 20.30 VfL Wolfsburg SV Werder Bremen

28.11.2020 – Sa 15.30 Borussia Dortmund 1. FC Köln

28.11.2020 – Sa 15.30 RB Leipzig DSC Arminia Bielefeld

28.11.2020 – Sa 15.30 1. FC Union Berlin Eintracht Frankfurt

28.11.2020 – Sa 15.30 FC Augsburg Sport-Club Freiburg

28.11.2020 – Sa 15.30 VfB Stuttgart FC Bayern München

28.11.2020 – Sa 18.30 Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04

29.11.2020 – So 15.30 Bayer 04 Leverkusen Hertha BSC

29.11.2020 – So 18.00 1. FSV Mainz 05 TSG Hoffenheim

10. Spieltag:

04.12.2020 – Fr 20.30 Hertha BSC 1. FC Union Berlin

05.12.2020 – Sa 15.30 Sport-Club Freiburg Borussia Mönchengladbach

05.12.2020 – Sa 15.30 Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund

05.12.2020 – Sa 15.30 1. FC Köln VfL Wolfsburg

05.12.2020 – Sa 15.30 DSC Arminia Bielefeld 1. FSV Mainz 05

05.12.2020 – Sa 18.30 FC Bayern München RB Leipzig

06.12.2020 – So 15.30 SV Werder Bremen VfB Stuttgart

06.12.2020 – So 18.00 FC Schalke 04 Bayer 04 Leverkusen

07.12.2020 – Mo 20.30 TSG Hoffenheim FC Augsburg

11. Spieltag:

11.12.2020 – Fr 20.30 VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt

12.12.2020 – Sa 15.30 Borussia Dortmund VfB Stuttgart

12.12.2020 – Sa 15.30 RB Leipzig SV Werder Bremen

12.12.2020 – Sa 15.30 Borussia Mönchengladbach Hertha BSC

12.12.2020 – Sa 15.30 Sport-Club Freiburg DSC Arminia Bielefeld

12.12.2020 – Sa 15.30 1. FSV Mainz 05 1. FC Köln

12.12.2020 – Sa 18.30 1. FC Union Berlin FC Bayern München

13.12.2020 – So 15.30 FC Augsburg FC Schalke 04

13.12.2020 – So 18.00 Bayer 04 Leverkusen TSG Hoffenheim

12. Spieltag:

15.12.2020 – Di 18.30 Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach

15.12.2020 – Di 20.30 Hertha BSC 1. FSV Mainz 05

15.12.2020 – Di 20.30 SV Werder Bremen Borussia Dortmund

15.12.2020 – Di 20.30 VfB Stuttgart 1. FC Union Berlin

16.12.2020 – Mi 18.30 FC Schalke 04 Sport-Club Freiburg

16.12.2020 – Mi 20.30 FC Bayern München VfL Wolfsburg

16.12.2020 – Mi 20.30 TSG Hoffenheim RB Leipzig

16.12.2020 – Mi 20.30 1. FC Köln Bayer 04 Leverkusen

16.12.2020 – Mi 20.30 DSC Arminia Bielefeld FC Augsburg

Die Spiele der 2. Bundesliga im Überblick:

9. Spieltag:

27.11.2020 – Fr 18.30 SV Darmstadt 98 Eintracht Braunschweig

27.11.2020 – Fr 18.30 FC St. Pauli VfL Osnabrück

28.11.2020 – Sa 13.00 SV Sandhausen FC Erzgebirge Aue

28.11.2020 – Sa 13.00 SSV Jahn Regensburg FC Würzburger Kickers

28.11.2020 – Sa 13.00 Karlsruher SC SC Paderborn 07

29.11.2020 – So 13.30 1. FC Heidenheim 1846 Hamburger SV

29.11.2020 – So 13.30 Hannover 96 Holstein Kiel

29.11.2020 – So 13.30 1. FC Nürnberg SpVgg Greuther Fürth

30.11.2020 – Mo 20.30 VfL Bochum 1848 Fortuna Düsseldorf

10. Spieltag:

04.12.2020 – Fr 18.30 Fortuna Düsseldorf SV Darmstadt 98

04.12.2020 – Fr 18.30 Holstein Kiel VfL Bochum 1848

05.12.2020 – Sa 13.00 Hamburger SV Hannover 96

05.12.2020 – Sa 13.00 SpVgg Greuther Fürth 1. FC Heidenheim 1846

05.12.2020 – Sa 13.00 VfL Osnabrück Karlsruher SC

05.12.2020 – Sa 13.00 Eintracht Braunschweig FC St. Pauli

06.12.2020 – So 13.30 SC Paderborn 07 1. FC Nürnberg

06.12.2020 – So 13.30 FC Erzgebirge Aue SSV Jahn Regensburg

06.12.2020 – So 13.30 FC Würzburger Kickers SV Sandhausen

11. Spieltag:

11.12.2020 – Fr 18.30 VfL Bochum 1848 SC Paderborn 07

11.12.2020 – Fr 18.30 SV Sandhausen SpVgg Greuther Fürth

12.12.2020 – Sa 13.00 1. FC Heidenheim 1846 Hannover 96

12.12.2020 – Sa 13.00 SV Darmstadt 98 Hamburger SV

12.12.2020 – Sa 13.00 SSV Jahn Regensburg Holstein Kiel

13.12.2020 – So 13.30 FC St. Pauli FC Erzgebirge Aue

13.12.2020 – So 13.30 Karlsruher SC Fortuna Düsseldorf

13.12.2020 – So 13.30 1. FC Nürnberg FC Würzburger Kickers

13.12.2020 – So 13.30 Eintracht Braunschweig VfL Osnabrück

12.Spieltag:

15.12.2020 – Di 18.30 1. FC Heidenheim 1846 SSV Jahn Regensburg

15.12.2020 – Di 18.30 Hamburger SV SV Sandhausen

15.12.2020 – Di 18.30 Hannover 96 VfL Bochum 1848

15.12.2020 – Di 18.30 SpVgg Greuther Fürth SV Darmstadt 98

16.12.2020 – Mi 18.30 Fortuna Düsseldorf VfL Osnabrück

16.12.2020 – Mi 18.30 SC Paderborn 07 Eintracht Braunschweig

16.12.2020 – Mi 18.30 Holstein Kiel 1. FC Nürnberg

16.12.2020 – Mi 18.30 FC Würzburger Kickers FC St. Pauli

17.12.2020 – Do 20.30 FC Erzgebirge Aue Karlsruher SC

