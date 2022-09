„Bayern war die zweite Option“: Überraschende Haaland-Enthüllung

Aus der Dokumentation über Stürmer Erling Haaland sind neue Details aufgetaucht. Haalands Vater hat die genaue Reihenfolge der Klubs, die im vergangenen Frühjahr für einen Wechsel infrage gekommen waren, verraten.

„In unserer Liste denke ich, dass Manchester City die beste Mannschaft ist. Bayern war die zweite Option, dann haben wir Real Madrid als Nummer drei, Paris Saint-Germain als Nummer vier“, sagte Alf-Inge Haaland in „Haaland: The Big Decision“, wenige Monate bevor der Wechsel seines Sohnes zu ManCity offiziell wurde.

Spannend: Der FC Bayern spielte in Haalands Entscheidungsfindung offenbar eine große Rolle. Der Norweger zog den deutschen Rekordmeister sogar Real Madrid vor. Das Interesse der Bayern war immer wieder aufgeflammt, aber nie konkret geworden. Letztlich wechselte Haaland im vergangenen Sommer für 60 Millionen Euro auf die Insel.

Papa Haaland spricht über Zukunftsplanung seines Sohnes

Überraschende Einblicke gab Papa Alf-Inge auch über die Zukunftsplanung seines Sohnes: „Ich denke, Erling will seine Qualitäten in allen Ligen testen. Er könnte also in jeder Liga drei bis maximal vier Jahre spielen. Er könnte zweieinhalb Jahre in Deutschland verbringen, zweieinhalb Jahre in England und dann in Spanien, Italien und Frankreich, richtig? Wir wissen aber nicht, ob es dazu kommt.“

Von den ersten Gesprächen bis hin zur Entscheidung begleiteten Produzenten Haaland und sein Umfeld seit diesem Frühjahr und dokumentierten alle wichtigen Informationen rund um den bevorstehenden Wechsel.

(sport.sky.de)/Bild: Imago