Bayern will Karl-Bruder

Nach Sky Sport Informationen haben die Münchener nämlich ein Auge auf Karls jüngeren Bruder Vincent geworfen.

Was ist besser als ein Karl? Zwei Karls! Lennart Karl schießt nicht nur Tore und bricht Rekorde, sondern sorgt auch abseits des Rasens mit seiner ehrlichen Art für Schlagzeilen. Der 17-Jährige gilt jetzt schon als die Entdeckung der laufenden Saison und hat sich unter Bayern-Trainer Vincent Kompany festgespielt.

Ein rasanter Aufstieg, der auch seinem jüngeren Bruder bald bevorsteht?

Bayern an Vincent Karl dran

Nach Sky Sport Informationen möchte der deutsche Rekordmeister den jüngeren Bruder Vincent Karl an den FC Bayern Campus holen. Auch die BILD berichtet. Der 12-Jährige spielt aktuell im Nachwuchs von Eintracht Frankfurt und ist dort bei der U13 gelistet. Vincent Karl gilt ebenfalls als Top-Talent.

„Ein Traum, mit ihm zu spielen“

Sollte Bruder Vincent eines Tages auch das Bayern-Trikot tragen, würde für Lennart Karl ein Traum in Erfüllung gehen: „Na klar, es wäre etwas ganz Besonderes, mit meinem Bruder zu spielen, aber er ist erst 12 Jahre alt. Er hat es sehr, sehr schwer, weil er natürlich auch mit meinem Namen immer spielen muss, es immer aushalten muss. Aber er gibt auch immer Gas, ich gebe ihm viele Tipps und er trainiert auch schon sehr viel. Aber es ist auf jeden Fall ein Traum, mit ihm zu spielen“, verriet der Überflieger jüngst beim Fanklub Burgsinn.

(Florian Plettenberg & Jonas Gerhartz – skysport.de)

Bild: instagram/vincent_karl