Bayern will Niederlande-Juwel

Nach exklusiven Sky Sport Informationen beschäftigt sich der FC Bayern sehr konkret mit Givairo Read. Mit 19 Jahren ist der Rechtsverteidiger bereits Stammspieler des niederländischen Top-Klubs Feyenoord.

Aufgrund seiner starken Leistungen hatte das Holland-Juwel erst im April 2025 seinen Vertrag in Rotterdam langfristig bis 2029 verlängert. Sehr viele Top-Klubs, vor allem aus England, sind dran an Read – und eben auch die Bayern.

Wie Sky Sport erfuhr, führt der deutsche Rekordmeister bereits Gespräche. Dieses Interesse schmeichelt der Spielerseite – auch Read selbst weiß Bescheid. Bayern-Sportdirektor Christoph Freund und Sport-Vorstand Max Eberl sind an diesem Thema dran und wollen unbedingt auf der Außenverteidigerposition etwas machen.

Read, seines Zeichens niederländischer U21-Nationalspieler, ist für die Position des Rechtsverteidigers einer der Wunschkandidaten. Insgesamt handelt es sich hierbei um ein sehr kompliziertes Unterfangen, da viele Klubs aus der Premier League mitmischen.

Bayern schon sehr aktiv auf dem Transfermarkt

„Man merkt: Die Bayern sind schon sehr aktiv auf dem Transfermarkt, arbeiten bereits an entsprechenden Wunschkandidaten. Im Sommer soll nachjustiert werden“, sagt Sky Sport Reporter und Transfer-Experte Florian Plettenberg am Donnerstag in Transfer Update – die Show.

In der Innenverteidigung kann ebenso etwas passieren. Wie bereits berichtet, zählen Marc Guehi von Crystal Palace und Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund zu den Wunschkandidaten für das Abwehrzentrum.

Auch in der Offensive sind die Münchner auf der Suche nach Verstärkung. Sowohl Köln-Juwel Said El-Mala für Linksaußen als auch Hoffenheim-Shootingstar Fisnik Asllani als möglicher Backup von Star-Stürmer Harry Kane – sollte Nicolas Jackson nicht fest vom FC Chelsea verpflichtet werden – stehen auf der Liste.

Und sollte der Vertrag von Leon Goretzka nicht verlängert werden, könnten die Bayern eventuell noch im zentralen Mittelfeld tätig werden.

(Florian Plettenberg und Luca Sixtus – skysport.de)

Bild: Imago