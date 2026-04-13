Bayern will PL-Star als Diaz-Herausforderer

Im vergangenen Sommer hatte der FC Bayern München mit Luis Diaz einen Top-Transfer gelandet. Folgt nun der nächste, der dem Kolumbianer Druck machen soll?

Nach Sky-Sport-Informationen ist Premier-League-Star Anthony Gordon aktuell der absolute Wunschkandidat der Bayern.

Gordon ist bei Newcastle United ein unumstrittener Leistungsträger. Der heute 25-Jährige war im Januar 2023 für etwas mehr als 45 Millionen Euro vom FC Everton zu den „Magpies“ gewechselt und hat sich dort zum englischen Nationalspieler entwickelt.

In Newcastle hat er aktuell noch einen Vertrag bis 2030. Eine Ausstiegsklausel ist im Arbeitspapier nicht verankert. Die mögliche Ablösesumme könnte sich auf rund 60 Millionen Euro belaufen.

Mit Tempo, Explosivität und enormer Dribbelstärke mischt Gordon in der Premier League regelmäßig seine Gegner auf der Außenbahn auf. Der Rechtsfuß (wurde in dieser Saison mit 37,92 km/h in der Champions League geblitzt) gehört zu den schnellsten Spielern auf der Insel.

Konkrete Gespräche mit Bayern

Wie Sky Sport erfuhr, gab es bereits sehr konkrete Gespräche zwischen dem FC Bayern und der Gordon-Seite. So ist der Flügelflitzer aktuell der absolute Wunschkandidat als zukünftiger Herausforderer von Luis Diaz. Der deutsche Rekordmeister sucht einen hochkarätigen Offensivspieler, der mehrere Positionen bekleiden kann.

Zwischen den Münchnern und Newcastle hat es bislang keine Verhandlungen gegeben. Der PL-Klub will seinen Leistungsträger unbedingt halten.

(Florian Plettenberg und Luca Sixtus/skysport.de) / Bilder: Imago